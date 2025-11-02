Thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương về Hiệp định thương mại với Hoa Kỳ

Tiếp tục đàm phán với Hoa Kỳ nhằm tạo nên khuôn khổ mới, giúp doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thuận lợi hơn

Trong khuôn khổ Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có báo cáo liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, Hiệp định Thương mại với Hoa Kỳ…

Cụ thể, liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân, Thứ trưởng cho biết, năm 2025, Bộ Công Thương có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh và Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Các nhiệm vụ này để bổ sung cơ chế, chính sách giao các địa phương dành tối thiểu 20ha/cụm công nghiệp hoặc 5% tổng quỹ đất đã đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp cho doanh nghiệp công nghệ cao/DNVVN, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê. Theo đó, Bộ Công Thương dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 12.

Đối với nhiệm vụ hoàn thiện trình Chính phủ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế - Go Global, Thứ trưởng Tân cho biết, Bộ đã cơ bản hoàn thành dự thảo và đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan, dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 11.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (Ảnh: VGP/NB)

Bên cạnh những nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương cũng có nhiều hoạt động mang tính chất hỗ trợ cho khu vực kinh tế tư nhân. Điển hình, Bộ chú trọng tăng cường xúc tiến thương mại tại các địa phương bằng tổ chức các hội chợ khuyến mại tập trung vào những dịp đặc biệt (như Hội chợ Mùa Thu vừa qua), giúp mang lại nhiều hiệu quả và được người dân ủng hộ.

Lãnh đạo Bộ Công Thương thông tin, Bộ cũng tập trung vào nhóm công việc liên quan đến chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam hiện nay đang tăng trưởng hàng tháng từ 20-27% - con số rất lớn và là tiền đề cho kinh tế số phát triển.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương tiếp tục tăng cường đàm phán và mở rộng thị trường xuất khẩu, tập trung vào các thị trường ngách.

Mới đây, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA); hoàn tất việc đàm phán nâng cấp các hiệp định trong khối ASEAN. Đồng thời, Bộ Công Thương thực hiện xúc tiến, đàm phán, ký kết các FTA mới với các cái nước liên quan như: Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (bao gồm 4 nước Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein) , đang đàm phán với các nước như là Pakistan, các nước Mỹ Latinh,….

Cuối cùng, liên quan đến Hiệp định thương mại với Hoa Kỳ, Thứ tưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, sắp tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương và đoàn công tác của Chính phủ sẽ sang Hoa Kỳ tiếp tục đàm phán tạo nên khuôn khổ mới, giúp doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ thuận lợi hơn.

Trước đó, vào ngày 26/10, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đồng ý công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (Tuyên bố chung) nhân dịp Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tổ chức từ ngày 26-28/10.

Tuyên bố chung đề cập đến các nội dung chính của Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Theo đó, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng hợp tác trên tinh thần xây dựng để giải quyết mối quan tâm của cả hai bên liên quan đến các rào cản phi thuế quan, thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư; thảo luận về sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững cũng như tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng…

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau.

Nguyệt Lượng