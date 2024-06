Thông tin mới nhất về đại án Tập đoàn Phúc Sơn

Theo báo CAND, Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Phòng không - Không quân đang tiến hành hoạt động điều tra, xác minh trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Khánh Hòa theo Quyết định Ủy thác điều tra số 02/QĐ-UTĐT ngày 22/5/2024 của Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Phòng không - Không quân đề nghị công dân là khách hàng (đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội) đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn để mua đất tại Dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thì liên hệ với Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Phòng không - Không quân để làm việc, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra.

Địa chỉ: Số 9 đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội; số điện thoại liên hệ: 069.562.127 hoặc 0367.496.888 (đồng chí Tiệp - điều tra viên), 0855.441.900 (đồng chí Đức - điều tra viên).

Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và hơn 1000 sổ đỏ

Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin về vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Cụ thể, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết: Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 23 bị can về các tội danh nêu trên.

Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan chức năng đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ các loại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can và các đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

* Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm: Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các cơ quan, địa phương liên quan; Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và một số cơ quan, địa phương liên quan.