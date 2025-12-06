Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo mới.

Thông tin mới nhất về gọi điện thoại qua Zalo mà tất cả người dân cần biết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công an xã Suối Hai, TP Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng của một cụ bà sinh sống trên địa bàn.

Sáng ngày 06/12/2025, Đại úy Phùng Công Hiếu, cán bộ Công an xã Suối Hai cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe thì nhận được thông tin bà P (78 tuổi; trú tại thôn Yên Thành, xã Suối Hai) có biểu hiện bất thường khi chuẩn bị giao dịch chuyển khoản 80 triệu đồng. Ngay lập tức, đồng chí Hiếu đã đến nhà bà P để xác minh sự việc.

Thông tin mới nhất về gọi điện thoại qua Zalo mà tất cả người dân cần biết - Ảnh 2.

Công an xã Suối Hai kịp thời ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo

Bà P cho biết, ngày 04/12/2025 bà nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Công an nói có người lấy thông tin của bà đến thành phố Đà Nẵng để vận động quyên góp ủng hộ thiệt hại do bão lũ và chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng.

Khi gọi video qua Zalo, bà thấy một người mặc trang phục Công an nên đã tin tưởng và thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng. Lúc này đối tượng yêu cầu bà chuyển 80 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để phục vụ điều tra.

Ngày 05/12/2025, bà P đã ra ngân hàng rút số tiền 80 triệu đồng tiền tích cóp nhiều năm định chuyển cho đối tượng. Sau khi được cán bộ Công an xã Suối Hai tuyên truyền và giải thích về thủ đoạn lừa đảo giả danh Công an, bà P đã hiểu được phương thức, thủ đoạn và dừng ngay việc chuyển tiền cho đối tượng.

Thông tin mới nhất về gọi điện thoại qua Zalo mà tất cả người dân cần biết - Ảnh 3.

Bà P cảm ơn cán bộ Công an xã và lực lượng tham gia ANTT ở cơ sở

Qua sự việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo và đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền đến gia đình, người thân, bạn bè về thủ đoạn tội phạm trên, tránh mắc bẫy lừa đảo của đối tượng xấu, nhất là đối với trẻ em, học sinh và những người lớn tuổi.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý.

