Lý do tài khoản ngân hàng của người đàn ông Hà Tĩnh bất ngờ xuất hiện 9.999.999 đồng

Anh Nguyễn Văn Lợi tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh mới đây vừa đăng tải vụ việc một người đàn ông ở Nghệ An đã chuyển nhầm 9.999.999 đồng vào tài khoản ngân hàng của người đàn ông ở Hà Tĩnh.

Theo đó, sáng 5/12, khi kiểm tra tài khoản, anh Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1970, trú tại thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng) bất ngờ thấy xuất hiện khoản tiền 9.999.999 đồng chuyển đến từ một người không quen biết.

Bất ngờ nhận được số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng, không chút đắn đo, anh Lợi lập tức tìm đến Công an xã Kỳ Thượng để thông báo, với mong muốn số tiền được trao trả đúng chủ.

Từ thông tin anh Lợi cung cấp, Công an xã nhanh chóng xác minh và xác định người chuyển nhầm là anh Nguyễn Đình Mỹ (sinh năm 1989, trú tại thôn Yên Xuân, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An). Chiều cùng ngày, tại trụ sở Công an xã, anh Lợi đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho anh Mỹ qua tài khoản ngân hàng.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sự trung thực của anh Nguyễn Văn Lợi và cách vào cuộc nhanh, trách nhiệm của Công an xã Kỳ Thượng đã tạo nên câu chuyện đẹp về niềm tin, về sự tử tế, những điều luôn hiện hữu trong đời sống bình dị ở cơ sở.