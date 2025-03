Thông tin mới nhất về tiến độ Vành đai 4 Tp.HCM qua địa bàn Long An

Theo đó, Long An sẽ cân đối ngân sách hơn 10.000 tỉ đồng để tham gia bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường song hành trên địa phận tỉnh Long An; xây dựng tuyến chính cao tốc trên địa phận tỉnh Long An đoạn từ cầu Thầy Cai đến cao tốc Tp.HCM - Trung Lương theo hình thức đối tác công tư loại hợp đồng BOT. Tiến độ phân bổ ngân sách của Long An trong năm 2025 sẽ là 200 tỉ đồng. Còn lại 9.800 tỉ đồng sẽ phân bổ trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2028.

Vành đai 4 là dự án quan trọng quốc gia do UBND Tp.HCM lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được thẩm định, thực hiện tại Tp.HCM và 4 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Dự án đầu tư theo phương thức công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) có sự tham gia của nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương, phần còn lại là nguồn vốn của nhà đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 159,31km, đi qua địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu (18,23km), Đồng Nai (46,08km), Tp.HCM (16,7km), Long An (78,3km) đã bao gồm 3,8km đoạn qua huyện Nhà Bè, TP.HCM. Riêng đoạn qua tỉnh Bình Dương dài khoảng 47,95km triển khai đầu tư độc lập theo chủ trương đầu tư dự án đã được HĐND tỉnh Bình Dương thông qua.

Trong khi đó đoạn qua tỉnh Long An được chia thành 4 dự án thành phần với tổng mức đầu tư khoảng 68.715 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương hơn 31.013 tỉ đồng, ngân sách tỉnh Long An hơn 10.000 tỉ đồng, ngân sách TP.HCM hơn 1.767 tỉ đồng, nhà đầu tư hơn 25.934 tỉ đồng.

Trước đó, Long An kiến nghị Trung ương hỗ trợ gần 9.800 tỉ đồng thực hiện các dự án hạ tầng cấp bách trên địa bàn. Trong đó, tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn gần 66 tỉ đồng để xây dựng Khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân. Hiện tỉnh Long An đã chủ động phân bổ 20 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và vận động xã hội hóa 27 tỉ đồng để thực hiện công tác đấu thầu và khởi công dự án.

Đối với các dự án bức xúc về giao thông, Long An kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 5.400 tỉ đồng cho dự án đầu tư xây dựng đường Đường tỉnh (ĐT)827E (Quốc lộ 50B). Trong đó, hỗ trợ hơn 1.400 tỉ đồng cho dự án Xây dựng đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E và hỗ trợ 4.000 tỉ đồng cho dự án ĐT827E đoạn còn lại.

Đồng thời, tỉnh Long An kiến nghị, Trung ương hỗ trợ nguồn vốn hơn 1.900 tỉ đồng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT830C với số vốn 971 tỉ đồng; xây dựng Cầu Hùng Vương bắc qua sông Vàm Cỏ Tây với số vốn 1.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, Long An cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn hơn 2.300 tỉ đồng để thực hiện 6 dự án kè thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi. Trong đó, đó ưu tiên hỗ trợ 3 dự án gồm dự án Xử lý sạt lở bờ sông Cần Giuộc khu vực xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc (đoạn còn lại) 152 tỉ đồng; Dự án Kè chống sạt lở bờ kênh Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa 300 tỉ đồng; Dự án Kè chống sạt lở đê bao bảo vệ thị xã Kiến Tường (đoạn còn lại) 393 tỉ đồng.