Thông tin mới tất cả người dân cần nắm rõ: Không kết bạn Zalo hay gọi điện khi nhận được thông báo sau

Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo thủ đoạn các đối tượng giả nhân viên giao hàng nhằm tiếp cận người dân, sau đó dàn dựng tình huống để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng thường gọi điện cho người dân, thông báo đang giao đơn hàng hoặc cần xác nhận thông tin đơn hàng bị thất lạc, hư hỏng. Lợi dụng tâm lý nhiều người thường xuyên mua sắm trực tuyến, chúng tạo sự tin tưởng rồi đề nghị kết bạn qua ứng dụng Zalo để tiện trao đổi, gửi hình ảnh đơn hàng.

Sau khi kết bạn thành công, các đối tượng tiếp tục gọi video và giả danh lực lượng chức năng để thông báo rằng người giao hàng liên quan đến vụ việc vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật. Chúng dựng cảnh với các thùng hàng, giấy tờ giả nhằm tạo sự hoang mang, đồng thời cố tình đưa thông tin cá nhân của nạn nhân vào “hồ sơ vụ việc” để tăng tính thuyết phục.

Bằng nhiều lời lẽ đe dọa, gây áp lực tâm lý, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền với lý do “phục vụ điều tra”, “xác minh tài chính” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Trước thủ đoạn trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi nhận các cuộc gọi từ người lạ tự xưng shipper, nhân viên giao hàng hoặc cơ quan chức năng.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP; không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại hoặc mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, ngắt cuộc gọi, lưu giữ các nội dung liên quan như số điện thoại, tin nhắn, hình ảnh và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau