Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin mới về chợ Kim Liên và 'số phận' 200 tiểu thương

| | Bất động sản

TPO - Chợ Kim Liên mới sẽ được xây dựng thành chợ dân sinh, không phải trung tâm thương mại, siêu thị hay mô hình kinh doanh khác. Tầng 1 dự kiến sẽ bố trí đủ các gian hàng như chợ cũ, khoảng 194 quầy; tầng 2 là các gian hàng quần áo.

Chiều 7/10, phường Kim Liên, TP. Hà Nội tổ chức cuộc họp về phương án hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh tạm cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ Kim Liên.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang thông tin chợ Kim Liên được xây dựng từ năm 1992, trải qua nhiều năm đã xuống cấp. Các hạng mục như hệ thống bể nước, hành lang, khu vực thoát hiểm không thể thực hiện cải tạo mà phải tính đến phương án xây dựng mới.

Về dự án xây dựng chợ mới, ông Trương Minh Quang cho biết phường Kim Liên là chủ đầu tư và đây là dự án đầu tư công, sử dụng 100% vốn ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, chợ mới tiếp tục được xây dựng với chức năng là chợ dân sinh.

Bên trong chợ Kim Liên trước khi cải tạo.

UBND phường Kim Liên đã phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 1/8/2026. Dự kiến trước ngày 20/10 sẽ niêm yết các bản vẽ tại khu vực xây dựng chợ để lấy ý kiến cộng đồng dân cư; khoảng tháng 9/2027 có chợ mới hoàn thiện để các hộ kinh doanh trở lại.

Về địa điểm kinh doanh tạm, trên địa bàn phường Kim Liên không có vị trí được quy hoạch làm chợ ngoài khu vực chợ Kim Liên hiện nay. Tuy nhiên, phường đã chủ động làm việc với các phường lân cận để giới thiệu cho tiểu thương lựa chọn.

UBND phường Kim Liên cam kết sẽ làm việc với chính quyền các phường để hỗ trợ tiểu thương thuê địa điểm theo đúng giá nhà nước, không để xảy ra trường hợp phải thuê với mức giá ngoài quy định hoặc chênh lệch.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Kim Liên nói thêm việc chợ Kim Liên mới sẽ được xây dựng thành chợ dân sinh, không phải trung tâm thương mại, siêu thị hay mô hình kinh doanh khác. Tầng 1 dự kiến sẽ bố trí đủ các gian hàng như chợ cũ, khoảng 194 quầy; tầng 2 là các gian hàng quần áo. "Trong tuần tới chúng tôi sẽ công khai bản vẽ cho người dân và tiểu thương để lấy ý kiến", đại diện phường thông tin.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có chỉ đạo kiểm tra việc đóng cửa chợ Kim Liên nhưng không bố trí chợ tạm khiến 200 tiểu thương hoang mang. Trong đó, ông Thắng yêu cầu UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời phù hợp, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các quy định có liên quan.

UBND phường có trách nhiệm giải quyết, trả lời các kiến nghị chính đáng của tiểu thương theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.

Chợ Kim Liên hoạt động từ năm 1992, là địa điểm kinh doanh, mua sắm gắn bó với đời sống nhân dân trên địa bàn và là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ tiểu thương. Trước thời điểm đóng cửa, có gần 200 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ. Nhiều hộ dân yêu cầu chính quyền thông báo rõ thời gian chợ được hoạt động trở lại, hoặc có phương án bố trí chợ tạm để đảm bảo thu nhập, cuộc sống cho người dân.

Theo Trần Hoàng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dòng sông đặc biệt mang tên một màu sắc, chảy qua thành phố giàu nhất miền Bắc: Chuyên gia nói gì về quy hoạch tương lai hai bên bờ?

Dòng sông đặc biệt mang tên một màu sắc, chảy qua thành phố giàu nhất miền Bắc: Chuyên gia nói gì về quy hoạch tương lai hai bên bờ? Nổi bật

Phát hiện 2 người mua bán mảnh đất 2,5 tỷ đồng, công an lập tức vào cuộc

Phát hiện 2 người mua bán mảnh đất 2,5 tỷ đồng, công an lập tức vào cuộc Nổi bật

Đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gấp 7 lần vẫn quá nhẹ?

Đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gấp 7 lần vẫn quá nhẹ?

06:44 , 08/10/2026
Siêu dự án rộng hơn 9.100ha vốn đầu tư 925.000 tỷ đồng, sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thông tin mới

Siêu dự án rộng hơn 9.100ha vốn đầu tư 925.000 tỷ đồng, sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thông tin mới

06:01 , 08/10/2026
Diễn biến mới nhất về 2 dự án gần 500ha, vốn hơn 30.000 tỷ đồng tại thành phố đang hút loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, T&T… đổ về đầu tư

Diễn biến mới nhất về 2 dự án gần 500ha, vốn hơn 30.000 tỷ đồng tại thành phố đang hút loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, T&T… đổ về đầu tư

00:03 , 08/10/2026
Siêu sân bay 325.000 tỷ đồng, công suất gấp 2,2 lần sân bay Tân Sơn Nhất: Tương lai có thể đón tới 110 triệu khách/năm, có chỗ đỗ cho 270 máy bay, dự kiến mở cửa vào năm 2030

Siêu sân bay 325.000 tỷ đồng, công suất gấp 2,2 lần sân bay Tân Sơn Nhất: Tương lai có thể đón tới 110 triệu khách/năm, có chỗ đỗ cho 270 máy bay, dự kiến mở cửa vào năm 2030

00:01 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên