Thông tin mới về giấy phép lái xe mà tất cả người dân cần biết

27-11-2025 - 17:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Công an đề xuất giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 07 ngày xuống 4,5 ngày.

Thông tin mới về giấy phép lái xe mà tất cả người dân cần biết- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Trong đó, Bộ Công an đề xuất giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính hiện đang quy định tại Thông tư số 12/2025/TT-BCA, cụ thể:

- Giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 07 ngày xuống 4,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 03 ngày xuống 02 ngày.

- Giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 05 ngày xuống 3,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 03 ngày xuống 02 ngày.

- Giảm thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế từ 05 ngày xuống 3,5 ngày.

Bổ sung các lỗi trừ điểm gây mất trật tự an toàn giao thông và có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông

Dự thảo Thông tư cũng quy định về trình tự sát hạch lái xe mô tô, ô tô; thí sinh đạt phần thi lý thuyết thì tiếp tục thực hiện phần thi sát hạch thực hành kỹ năng lái xe.

Bỏ các quy định liên quan đến nội dung thi mô phỏng các tình huống giao thông.

Tăng các bài sát hạch lái xe trên đường giao thông, bổ sung các lỗi trừ điểm gây mất trật tự an toàn giao thông và có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông.

Quy định về thời gian thực hiện bài sát hạch lái xe trên đường là 15 phút thay thế cho quy định cũ sát hạch lái xe trên đoạn đường tối thiểu 02km.

Đại Phú

