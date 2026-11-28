Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh đã làm việc với Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN về hoạt động nghiên cứu, đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm mới, trong đó tập trung vào đề xuất nghiên cứu sản xuất thép ray P24 trong nước, hướng tới giảm phụ thuộc nhập khẩu và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ.

Tại buổi làm việc, Sở KH&CN đề nghị doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ, làm rõ nội dung chuyển giao, khả năng làm chủ và nội địa hóa công nghệ; đồng thời xác định tiêu chuẩn sản phẩm làm căn cứ thử nghiệm, nghiệm thu.

Sở KH&CN cũng định hướng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách về nghiên cứu, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Nếu nghiên cứu thành công, việc sản xuất thép ray P24 trong nước sẽ góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và sức cạnh tranh của doanh nghiệp cơ khí ngành than.

Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN (VMC) là đơn vị cơ khí của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong năm 2026.

Thông qua quá trình nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, công suất thực tế của dây chuyền cán thép hình tại VMC đã đạt khoảng 130.000 tấn/năm, vượt 30% công suất thiết kế. Công ty hiện sở hữu hệ thống công nghệ khép kín từ đúc, rèn dập, cắt CNC, gia công cơ khí đến kết cấu và nhiệt luyện, tạo nền tảng phát triển các sản phẩm mới.

Theo báo cáo của Công ty, nhu cầu thép ray P24 phục vụ vận tải trong khai thác hầm lò của ngành than ước khoảng 10.000 tấn/năm, trong khi sản phẩm này hiện phải nhập khẩu hoàn toàn.

Trước thực tế đó, VMC đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu thiết kế và công nghệ sản xuất thép ray P24 trên dây chuyền cán thép chống lò của VMC”, với tổng kinh phí dự kiến 17,59 tỷ đồng, thời gian thực hiện 20 tháng. Nhiệm vụ hướng tới làm chủ công nghệ sản xuất thép ray P24, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, tận dụng công suất hiện có mà không cần đầu tư dây chuyền mới.