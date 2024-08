Thông tin mới vụ khởi tố cựu Bí thư Thành ủy, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh,...

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, có lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp... tham gia

Thông tin về vụ án trên, dẫn nguồn từ Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an, báo CAND cho biết: Sau thời gian tổ chức công tác trinh sát, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, triệt phá thành công đường dây người nước ngoài tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép.

Đây là đường dây có số lượng người Việt Nam tham gia chơi đông, nhiều thành phần xã hội khác nhau, tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lớn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục An ninh kinh tế phát hiện đường dây người nước ngoài tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép tại điểm kinh doanh Khách sạn Pullman (Câu lạc bộ King Club), địa chỉ 40 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng.

Hoạt động này đã kéo dài nhiều năm, ngày càng phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi, số lượng người Việt Nam tham gia chơi đông.

Tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lớn lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam cũng như tính công bằng, minh bạch của lĩnh vực này.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cục An ninh kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Bộ đề xuất lập án đấu tranh.

Quá trình trinh sát, Cục An ninh kinh tế đã làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép cho người Việt Nam.

Đường dây này do nhóm đối tượng người nước ngoài - Hàn Quốc cầm đầu, chỉ đạo, móc nối với các đối tượng trong nước đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép.

Đây là tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, các đối tượng đã lôi kéo được nhiều đối tượng tham gia từ nhiều thành phần xã hội khác nhau (trong đó có cả lãnh đạo một số địa phương, doanh nghiệp...).

Để được vào đánh bạc tại đây, các con bạc phải có sự giới thiệu của một số đối tượng người Việt Nam.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu xuất trình căn cước công dân để photo, lưu giữ thông tin cá nhân rồi nhân viên lễ tân sẽ phát cho 1 thẻ thành viên với cái tên nước ngoài để ngụy trang.

Cục An ninh kinh tế chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc.

Phát hiện 1 đối tượng người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế

Câu lạc bộ King Club không chỉ là nơi các đối tượng vi phạm pháp luật với hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, mà còn phát sinh nhiều loại tội phạm khác như: Cho vay nặng lãi, đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng”, rửa tiền, chuyển tiền trái phép qua biên giới….

Quá trình trinh sát gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi các biện pháp đối phó với lực lượng chức năng, tuy nhiên, với quyết tâm phá án và được sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 22/6, Cục An ninh kinh tế đã chủ trì phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức bắt quả tang, triệt phá thành công đường dây người nước ngoài tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép tại Khách sạn Pullman.

Tại hiện trường, nhiều người Việt Nam đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép, cơ quan Công an thu giữ số lượng tiền mặt và tài sản có liên quan rất lớn.

Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện 1 đối tượng người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.

Điểm kinh doanh Khách sạn Pullman (Câu lạc bộ King Club), thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng tổ chức đưa người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng trái phép.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 18 bị can với tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" (trong đó có 3 người nước ngoài bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc). Khởi tố 18 bị can tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố vì tội đánh bạc có người giữ cương vị lãnh đạo tại một số địa phương.

Hiện, Cục An ninh kinh tế đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, mở rộng vụ án theo quy định.

* Theo quy định của pháp luật hiện nay, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Đối tượng được phép chơi là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và còn thời hạn cư trú tại Việt Nam.

Các đối tượng lợi dụng chính sách của nhà nước trong thu hút đầu tư nước ngoài, biến điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thành tụ điểm vi phạm pháp luật cả về kinh tế, hình sự và các loại tội phạm quốc tế như: rửa tiền, chuyển tiền trái phép qua biên giới, trốn truy nã quốc tế… ảnh hưởng uy tín, môi trường đầu tư của Việt Nam.

Thời gian tới, Cục An ninh kinh tế tiếp tục phối hợp với các Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động này để kịp thời xử lý, đấu tranh khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Khởi tố 18 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép

Như đã đưa, ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt quả tang các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club (địa chỉ: Tầng 1, Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24/6/2024, Cơ quan ANĐT BCA đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc” đối với:

(1) Nguyễn Đình Lâm (sinh năm 1954, HKTT tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng;

(2) Phan Trường Giang (sinh năm 1972, HKTT tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng;

(3) Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1973, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội);

(4) Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1966, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội);

(5) Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1996, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) là quản lý tại King Club.

Ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam về tội “Đánh bạc” đối với:

(1) Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1977, HKTT tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội);

(2) Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1976, HKTT tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội);

(3) Trần Yến Nga (sinh năm 1962, HKTT tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội);

(4) Trần Minh Sự (sinh năm 1963, HKTT tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội);

(5) Hứa Thị Thu Huyền (sinh năm 1976, HKTT tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội);

(6) Nguyễn Thế Vũ (sinh năm 1971, HKTT tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội);

(7) Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1962, HKTT tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh);

(8) Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1956, HKTT tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội);

(9) Vũ Thị Tuyết Mai (sinh năm 1962, HKTT tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình

Mở rộng điều tra, ngày 29/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội “Đánh bạc" và khám xét chỗ ở đối với Hồ Đại Dũng (sinh năm 1972, HKTT tại phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Trương Xuân Danh (sinh năm 1976, HKTT tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội);

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Lê Kim Đồng (sinh năm 1969, HKTT tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Ngày 05/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Đánh bạc” và ra Lệnh khám xét chỗ ở đối với Ngô Ngọc Đức (sinh năm 1974, HKTT tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo CAND, trong số các bị can trên, ông Ngô Ngọc Đức là cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; còn ông Hồ Đại Dũng là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.