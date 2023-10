Thông tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai

Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào đang huy động nhân lực tiếp tục thực hiện các hạng mục gia cố nền đường.

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào cho biết: Đến 21 giờ ngày 8/10, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai đoạn qua huyện Văn Yên (Yên Bái) đã chính thức thông tuyến. Tuy nhiên, hiện nay mới thông tuyến tạm thời, tàu chạy tốc độ chậm dưới 5 km/h. Công ty đang tiếp tục huy động nhân lực thực hiện các hạng mục gia cố nền đường, đảm bảo tàu chạy an toàn với tốc độ cho phép.

Trước đó, rạng sáng 7/10, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã khiến tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai đoạn qua giữa hai ga Ngòi Hóp và Mậu A thuộc huyện Trấn Yên và Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị sạt lở.

Phát hiện sự cố do thiên tai gây ra, Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào đã huy động trên 120 cán bộ, công nhân cùng thiết bị máy móc khẩn trương sửa chữa, khắc phục. Do vị trí sạt lở rất lớn, lại gặp nhiều khó khăn do xảy ra ở khu vực địa bàn miền núi, giao thông không thuận tiện, tiến độ thi công bị chậm. Địa hình thi công hẹp, nhiều công đoạn khắc phục không đưa được máy móc vào, phải thực hiện thủ công…

Trận mưa lớn đêm 6/10 đến rạng sáng 7/10 xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm ba người thiệt mạng; 394 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có hai nhà ở huyện Văn Yên bị cuốn trôi hoàn toàn, 6 nhà phải di dời khẩn cấp, 333 nhà bị ngập nước. Ngoài ra, gần 139 ha lúa, hoa màu, cây lâm nghiệp bị thiệt hại, ngập úng; 4 công trình công cộng bị hư hỏng, ảnh hưởng. Nhiều tài sản của người dân như ô tô, xe máy bị hư hỏng do ngập nước. Một số công trình đường bộ, thủy lợi và hệ thống đường điện cũng bị sạt lở, ảnh hưởng… Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10,2 tỷ đồng.