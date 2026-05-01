Thông xe cầu vượt N3 nút giao An Phú

Theo Ngọc Quý | 01-05-2026 - 14:56 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đúng 11 giờ ngày 1-5, cầu vượt N3 nút giao An Phú chính thức thông xe, giúp ô tô rẽ trái trực tiếp, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông TP HCM.

Đúng 11 giờ ngày 1-5, cầu vượt N3 tại nút giao An Phú (TPHCM) được đưa vào khai thác, mở hướng rẽ trái trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang Đồng Văn Cống, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông.

Cầu vượt N3, nút giao An Phú thông xe trưa ngày 1-5

Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết công trình được thiết kế tách riêng dòng xe rẽ trái, giúp phương tiện, nhất là xe container, lưu thông liên tục mà không phải dừng chờ tín hiệu đèn như trước. Nhờ đó, tình trạng xung đột và ùn ứ tại nút giao vốn đông đúc này được kỳ vọng cải thiện đáng kể.

Cầu vượt N3 dài gần 500 m, rộng 9 m, gồm 2 làn xe một chiều, thuộc gói thầu xây lắp số 10 với tổng vốn khoảng 236 tỉ đồng. Tuyến cầu kết nối trực tiếp với cầu Giồng Ông Tố mới, tạo hành lang di chuyển thuận lợi từ đại lộ Mai Chí Thọ về cảng Cát Lái.

Từ nay, phương tiện từ hướng Võ Nguyên Giáp theo đại lộ Mai Chí Thọ có thể rẽ trái thẳng sang Đồng Văn Cống để vào cảng Cát Lái mà không còn phải chờ đợi, giảm đáng kể thời gian di chuyển và áp lực giao thông tại khu vực.

Cầu vượt N3 là hạng mục thứ tư được hoàn thành trong tổng thể dự án nút giao An Phú, sau hầm chui HC1-01, cầu vượt N2 và hầm chui HC1-02 đã lần lượt đưa vào sử dụng trước đó. Việc từng bước khép kín các hạng mục đang giúp hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông phía Đông TPHCM, đặc biệt trên trục kết nối cảng Cát Lái và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Cầu vượt N3 dài gần 500 m, rộng 9 m, gồm 2 làn xe một chiều, thuộc gói thầu xây lắp số 10 với tổng vốn khoảng 236 tỉ đồng

Việc từng bước khép kín các hạng mục đang giúp hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông phía Đông TPHCM, đặc biệt trên trục kết nối cảng Cát Lái và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

Từ nay, phương tiện từ hướng Võ Nguyên Giáp theo đại lộ Mai Chí Thọ có thể rẽ trái thẳng sang Đồng Văn Cống để vào cảng Cát Lái mà không còn phải chờ đợi, giảm đáng kể thời gian di chuyển và áp lực giao thông tại khu vực

Nhánh cầu vượt N3 (bên phải) nối từ đường Mai Chí Thọ rẽ trái về đường Đồng Văn Cống

Nghi thức thông xe nhánh cầu N3, nút giao An Phú

Cầu vượt N3 là hạng mục thứ tư được hoàn thành trong tổng thể dự án nút giao An Phú, sau hầm chui HC1-01, cầu vượt N2 và hầm chui HC1-02 đã lần lượt đưa vào sử dụng trước đó


Theo Ngọc Quý

Người Lao Động

Người lao động lưu ý: Tháng 5, loạt chính sách mới về bảo hiểm, tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực

Người lao động lưu ý: Tháng 5, loạt chính sách mới về bảo hiểm, tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực Nổi bật

Khu vực xây công viên đầu tiên thuộc trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Khu vực xây công viên đầu tiên thuộc trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng Nổi bật

Gia hạn giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến 30/6/2026

Gia hạn giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến 30/6/2026

Công trường TP Đồng Nai thi công xuyên lễ 30/4, tăng tốc loạt dự án trọng điểm

Công trường TP Đồng Nai thi công xuyên lễ 30/4, tăng tốc loạt dự án trọng điểm

Lưu ý quan trọng về quyết toán, khai thuế ngay sau nghỉ lễ 30/4-1/5

Lưu ý quan trọng về quyết toán, khai thuế ngay sau nghỉ lễ 30/4-1/5

Cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk tiếp tục lỡ hẹn, chỉ thông xe từng phần dịp 30/4

Cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk tiếp tục lỡ hẹn, chỉ thông xe từng phần dịp 30/4

