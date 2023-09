Thông xe đường song hành dọc theo cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây

Sáng ngày 17/9/2023, Sở GTVT TP.HCM phối hợp với Công ty Nguyên Phương đã tổ chức lễ thông xe công trình đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, TP.Thủ Đức.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, ông Phan Công Bằng – Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Thảo – Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cùng đại diện các Sở ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện nhà đầu tư cùng các nhà thầu tham gia dự án.

Tuyến song hành khởi công năm 2017 theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) có chiều dài hơn gần 4 km, gồm hai đoạn đường rộng 20 m, 4 làn xe, nằm bên phải tuyến cao tốc theo hướng di chuyển đi Long Thành – Dầu Giây. Trong đó, đoạn 1 dài hơn 3,2km, nối Đại lộ Mai Chí Thọ đến đường Đỗ Xuân Hợp. Đoạn còn lại dài gần 700m, nối từ đường Đỗ Xuân Hợp đến đường Vành đai 2. Trên tuyến có 2 cây cầu (cầu Bà Dạt, cầu Mương Kênh) và vỉa hè, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng, cây xanh hai bên đường...

Toàn cảnh đường song hành cao tốc TP.HCm - Long Thành - Dầu Giây (bên phải) nhìn từ trên cao.

Việc thông xe và đưa vào sử dụng đoạn tuyến sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố Thủ Đức nói chung, khu vực nút giao An Phú nói riêng; giúp giảm tải cho đường dẫn cao tốc, lưu thông thông suốt với các tuyến đường lân cận như Nguyễn Thị Định, Đỗ Xuân Hợp, Mai Chí Thọ, kết nối thuận lợi đến Vành đai 2 và đồng bộ với nút giao An Phú.

Đặc biệt, trong quá trình thi công nút giao An Phú, việc thông xe đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp) sẽ góp phần hỗ trợ trong việc tổ chức giao thông khu vực nút giao, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông khu vực nút giao An Phú và đường dẫn đường cao tốc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành nút giao An Phú theo kế hoạch đề ra.

Ông Phan Công Bằng – Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM phát biểu tại sự kiện.

Tại buổi Lễ thông xe, Sở Giao thông vận tải cũng đã kiến nghị các Sở ngành liên quan khẩn trương phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành công tác điều chỉnh dự án đầu tư, tháo gỡ vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng để hoàn thành thủ tục, triển khai hoàn thành đoạn còn lại, từ đường Đỗ Xuân Hợp đến Vành đai 2, nỗ lực thông xe toàn tuyến trong năm 2024.

Đại diện Công ty Nguyên Phương - nhà đầu tư dự án cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ để dự án có thể thông xe toàn tuyến theo kế hoạch đề ra, góp phần phát huy tối đa hiệu quả các công trình giao thông đã và đang đầu tư tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và khu vực.

Nghi thức cắt băng, chính thức thông xe đường song hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM, UBND TP.Thủ Đức, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Sở Tài chính, nhà đầu tư và nhà thầu thi công đã thực hiện nghi thức cắt băng thông xe đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây, đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp. Ngay sau lễ công bố, người dân và các phương tiện giao thông theo quy định đã có thể đi lại thuận tiện trên tuyến đường này.