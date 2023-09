Thông xe tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa

Như vậy, dự án tuyến đường nối từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa đã chính thức được thông xe.

Tuyến đường sẽ tiếp tục được theo dõi và hoàn thiện các công trình và hạng mục khác để đảm bảo vận hành khai thác và thu phí từ ngày 15/10 tới.

Toàn tuyến đường và cầu Móng Sến sẽ cho phương tiện lưu thông không giới hạn về tải trọng và thời gian. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Trước khi thông xe toàn tuyến, từ ngày 22/8, Công ty cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa đã tổ chức vận hành thử hạng mục cầu Móng Sến. Thời gian vận hành trong giai đoạn thử nghiệm từ 6-17h hàng ngày (hạn chế xe có trọng tải trên 20 tấn và xe container).

Việc đưa vào vận hành toàn tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa đúng dịp Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa sẽ giúp các phương tiện đi lại thuận tiện, giảm tải giao thông cho Quốc lộ 4D, tránh ách tắc giao thông, bởi tuyến đường được phân làn một chiều lưu thông từ thị xã Sa Pa về thành phố Lào Cai.

Đường từ thành phố Lào Cai lên thị xã Sa Pa có chiều dài hơn 30 km, đi theo Quốc lộ 4D sẽ phải qua dốc ba tầng quanh co, thường xuyên sạt lở. Việc đưa hạng mục cầu Móng Sến và đường nối vào chạy thử sẽ rút ngắn khoảng 2,5 km so với đường cũ và không phải đi qua dốc cua ba tầng. Điều này góp phần giảm nguy cơ nguy mất an toàn giao thông khu vực đèo ba tầng, nhất là vào các ngày cao điểm cuối tuần hay các dịp nghỉ lễ, Tết.

Điểm cuối thu phí chiều từ Thị xã Sa Pa về thành phố Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án tổ chức giao thông tại Dự án xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị xã Sa Pa.

Cụ thể, đối với Quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi thị xã Sa Pa, phương án tổ chức giao thông vẫn giữ nguyên như hiện trạng. Các phương tiện giao thông đi theo chiều từ thành phố Lào Cai đi thị xã Sa Pa và ngược lại theo ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải.

Đối với tuyến đường Tỉnh lộ 155, các phương tiện sẽ lưu thông một chiều, hướng từ Sa Pa về thành phố Lào Cai. Điểm đầu sẽ tại Km12+050 khu vực cầu Móng Sến (giao Quốc lộ 4D tại Km12+666) và điểm cuối sẽ đến thành phố Lào Cai tại Km0.

Dự án xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa gồm đầu tư xây dựng mới Tỉnh lộ 155 đoạn từ nút giao đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km0+00 tương ứng với Km135+940, Quốc lộ 4D) đến Km13+800, kết nối với Quốc lộ 4D tại Km117+550 (bao gồm cả cầu Móng Sến và đường dẫn hai đầu cầu) có chiều dài 13,8km.

Tuyến đường nối cao tốc Nội bài- Lào Cai lên Sa Pa được đầu tư trên cơ sở xây dựng mới tuyến Tỉnh lộ 155 theo hướng song song với tuyến Quốc lộ 4D hiện hữu theo tiêu chuẩn đường cấp IV. Đây là công trình giao thông cấp II, phần cầu Móng Sến là công trình cấp đặc biệt (trụ cầu cao hơn 50m, được coi là cây cầu cạn có trụ cao nhất Việt Nam).

Tổng mức đầu tư dự án là 1.382 tỷ đồng; trong đó, vốn nhà đầu tư huy động (vốn chủ sở hữu, vốn vay tín dụng) là 803 tỷ đồng; vốn Nhà nước tham gia dự án là 579 tỷ đồng (gồm vốn ngân sách Trung ương là 500 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 79 tỷ đồng).

Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa hoàn thành và vận hành toàn tuyến sẽ giúp nâng cao hiệu quả khai thác đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tới thị xã Sa Pa và đi các tỉnh Tây Bắc. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.