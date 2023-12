Thông xe tuyến đường trọng điểm hơn 3.100 tỷ đồng

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án.

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Long An trong nhiệm kỳ 2021 - 2025. Dự lễ thông xe có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình; đại diện một số bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh Long An cùng các đơn vị, địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn.

Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải Long An - Đặng Hoàng Tuấn, tuyến đường Vành đai thành phố Tân An có tổng chiều dài hơn 22 km và 5 cầu, đi qua địa bàn huyện Thủ Thừa và thành phố Tân An. Dự án có điểm đầu giao với Quốc lộ 62 tại ngã tư Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa), điểm cuối giao với Quốc lộ 1 tại nút giao trước Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An (Tp. Tân An).

Dự án có vận tốc thiết kế 60 km/h, tải trọng thiết kế đường trục đơn 12 tấn, tải trọng thiết kế cầu HL93; quy mô từ 4 - 6 làn xe, nền đường rộng 25 - 33m. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 3.100 tỷ đồng; trong đó chi phí đầu tư xây dựng hơn 1.660 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.440 tỷ đồng. Dự án được chia làm 13 gói thầu thi công xây dựng, những gói thầu đầu tiên được khởi công từ cuối năm 2019.

Phát biểu tại lễ thông xe, Bí thư Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được cho biết, đường Vành đai thành phố Tân An là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Long An nói chung và thành phố Tân An nói riêng với vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Việc đầu tư hoàn thành tuyến đường đi qua thành phố Tân An và huyện Thủ Thừa sẽ là cầu nối giao thông quan trọng từ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Quốc lộ 62 - Quốc lộ 1 và dọc hai bên sông Vàm Cỏ Tây hướng về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần quan trọng làm giảm áp lực cho Quốc lộ 62, Quốc lộ 1 và tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn đi qua thành phố Tân An, giảm tải lưu lượng phương tiện cơ giới đi sâu vào nội thị thành phố.

Đây còn là trục giao thông liên kết quan trọng giữa Tân An - Châu Thành - Tân Trụ - Thủ Thừa, mở ra không gian quan trọng để phát triển kinh tế, nâng cao hoạt động thương mại - dịch vụ, tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới kiểu mẫu, góp phần cho Tân An sớm trở thành đô thị loại I, thân thiện - văn minh - hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đề nghị UBND tỉnh Long An tập trung lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, UBND thành phố Tân An, các ngành và các đơn vị thi công tập trung với tinh thần quyết tâm, quyết liệt hoàn thành tất cả các hạng mục của công trình trong thời gian sớm nhất và với chất lượng cao nhất.

Đường Vành đai TP Tân An mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Long An.

Đặc biệt, cần lưu ý triển khai ngay phương án khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường Vành đai thành phố Tân An và các tuyến đường kết nối đảm bảo hiệu quả, khả thi, đồng bộ, phù hợp với định hướng Quy hoạch của tỉnh và thành phố Tân An để tạo nguồn lực và động lực mới cho sự phát triển trong thời gian tới.