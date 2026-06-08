Thứ đậu có vị nhớt khó ăn lại là "thần dược" của não bộ và đường huyết: Cách ăn đậu bắp để giảm lượng đường trong máu, cholesterol xấu

Bạn có nằm trong hội những người "vừa nhìn thấy đậu bắp đã lắc đầu"? Cái vị nhớt nhớt, là lạ của nó vốn là nỗi e ngại của không ít người. Thế nhưng, theo Bác sĩ Lưu Bác Nhân - một chuyên gia uy tín về Y học chức năng (tại Trung Quốc): Đậu bắp không chỉ là một món ăn, nó là một món quà cho sức khỏe. Hàng loạt nghiên cứu khoa học gần đây đã chứng minh loại quả bình dân này có khả năng ổn định đường huyết, bảo vệ não bộ và kháng viêm một cách kỳ diệu.

Đậu bắp bảo vệ não bộ của chúng ta như thế nào?

Bạn có bao giờ tự hỏi, áp lực cuộc sống và những bữa ăn nhanh nhiều dầu mỡ đang làm gì với trí nhớ của mình?

Một nghiên cứu mới nhất được công bố cho thấy: Chế độ ăn nhiều chất béo và đường chất lượng kém chính là "hung thủ" âm thầm gây viêm não và suy giảm trí nhớ. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi các nhà khoa học bổ sung "Polysaccharide từ hạt đậu bắp" .

Kết quả khiến nhiều người kinh ngạc: khả năng học tập và ghi nhớ được phục hồi rõ rệt, các chỉ số viêm não sụt giảm mạnh, đồng thời khả năng chống oxy hóa tăng cao, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do.

Bác sĩ Lưu Bác Nhân lý giải rằng, đậu bắp sở hữu "quyền năng" này là nhờ nó kích hoạt cùng lúc hai cơ chế cốt lõi: Chống oxy hóa và Kháng viêm . Nó giống như một tấm khiên, vừa che chắn cho các tế bào không bị tổn thương, vừa dập tắt những "mồi lửa" viêm nhiễm mãn tính trong não. Đối với những người hiện đại luôn trong trạng thái lao lực, áp lực bủa vây và chứng hay quên ghé thăm mỗi ngày, đây chính là một liều thuốc cứu cánh từ tự nhiên.

"Khắc tinh" của đường huyết và cholesterol xấu

Không dừng lại ở việc nuôi dưỡng não bộ, đậu bắp còn là một "vị cứu tinh" thầm lặng cho những ai đang phải chiến đấu với sự trồi sụt thất thường của đường huyết.

Một nghiên cứu tổng hợp từ 8 thử nghiệm lâm sàng được đăng tải trên tạp chí khoa học danh tiếng Frontiers in Nutrition đã chỉ ra: Đậu bắp có khả năng làm giảm hiệu quả lượng đường huyết lúc đói, hạ chỉ số đường huyết trung bình, đồng thời quét sạch bớt lượng Cholesterol toàn phần và Cholesterol xấu (LDL) trong máu.

Bí mật nằm ở lớp chất nhầy giàu chất xơ hòa tan và đa đường (polysaccharide) . Chúng hoạt động như một bộ phanh tự nhiên, làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp dòng máu của bạn không phải gánh chịu những cơn "bão đường" đột ngột sau bữa ăn. Nếu bạn đang bị kháng insulin, ở giai đoạn tiền tiểu đường, hay thường xuyên rơi vào trạng thái "căng da bụng, trùng da mắt" sau khi ăn - đậu bắp chính là tri kỷ của bạn.

3 Gợi ý món ngon từ đậu bắp: Đơn giản, đưa cơm và bổ dưỡng

Để biến loại quả này thành bài thuốc ngon miệng mỗi ngày, bạn có thể thử 3 công thức cực kỳ dễ làm sau:

Đậu bắp trộn thanh mát: Đậu bắp rửa sạch, chần sơ qua nước sôi khoảng 30 giây để giữ độ giòn. Cắt lát vừa ăn, rưới thêm chút nước tương và rắc vài vụn cá bào (Katsuobushi). Một món ăn thanh đạm, giải ngấy tuyệt vời cho ngày hè.

Canh miso đậu bắp: Thả vài lát đậu bắp và đậu hũ non vào nồi canh miso ấm nóng. Vị ngọt thanh, kết hợp với kết cấu mềm mượt của đậu bắp không chỉ ngon miệng mà còn là lớp màng bọc êm dịu bảo vệ dạ dày của bạn.

Đậu bắp xào tỏi thơm nồng: Phi thơm tỏi băm trên chảo nóng, trút đậu bắp vào xào nhanh tay trong 2 phút. Đậu bắp vừa chín tới, giữ được màu xanh mướt, thơm lừng góc bếp, cực kỳ đưa cơm.

Hãy trân trọng từng giọt chất nhầy: Đừng lãng phí tinh túy!

Có một sự thật mà nhiều người thường nhầm lẫn: Lớp chất nhầy dính nhớt của đậu bắp thực chất lại là nơi kết tinh hàm lượng dinh dưỡng cao nhất.

Bác sĩ Lưu Bác Nhân đặc biệt lưu ý, khi chế biến, tuyệt đối không nên xào quá lâu hoặc tìm cách tẩy bỏ lớp chất nhầy này, bởi làm vậy là bạn đang vô tình ném đi "linh hồn" bổ dưỡng của món ăn.

Bên cạnh đó, trào lưu "uống nước đậu bắp ngâm" dù có thể chiết xuất được một phần dưỡng chất hòa tan, nhưng hiệu quả mang lại vẫn rất giới hạn. Muốn hấp thụ được trọn vẹn nguồn năng lượng chữa lành từ thiên nhiên, cách tốt nhất là bạn hãy ăn nguyên vẹn cả trái đậu bắp . Đừng ngại ngần lớp mật ngọt tự nhiên ấy, bởi đó chính là sinh mệnh của sức khỏe!