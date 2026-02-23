Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan thẻ ngân hàng mà người dân nên biết ngay

23-02-2026

Hình thức lừa đảo đánh tráo chip (Swapping chip) đang trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với người dùng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ vật lý.

Mới đây, ngân hàng VPBank đã phát cảnh báo nóng đến toàn bộ khách hàng về chiêu lừa đảo nguy hiểm mới. Với thủ đoạn tinh vi này, kẻ gian sẽ khéo léo gỡ bỏ vi mạch thật trên thẻ của bạn và thay thế bằng một con chip giả mạo. Thông qua đó, chúng có thể âm thầm thực hiện các giao dịch chiếm đoạt tài sản ở nơi khác mà chủ thẻ hoàn toàn không hề hay biết cho đến khi tiền trong tài khoản bốc hơi.

Một trong những tín hiệu cảnh báo rõ ràng nhất là khi bạn cắm thẻ vào máy POS thì hệ thống vẫn nhận diện, nhưng tính năng thanh toán một chạm (Contactless) lại hoàn toàn vô hiệu. Ngay khi gặp tình huống trớ trêu này, bạn cần lập tức quan sát kỹ bề mặt chip trên thẻ. Nếu thấy các dấu hiệu bất thường như chip bị bong tróc, có vết trầy xước, dán đè hay phần nhựa xung quanh bị cong vênh và đổi màu, rất có thể chiếc thẻ của bạn đã bị đánh tráo vi mạch.

Để phòng tránh tối đa rủi ro gian lận, người dùng cần rèn luyện thói quen kiểm tra thẻ vật lý cẩn thận trước và sau mỗi lần giao dịch. Khi thanh toán hóa đơn, hãy luôn trực tiếp giám sát quá trình quẹt thẻ và ưu tiên sử dụng hình thức chạm. Bạn tuyệt đối không nên giao thẻ cho nhân viên cầm đi nơi khác để thanh toán hộ, đồng thời hạn chế tối đa việc cho người khác mượn thẻ, dù đó là bạn bè hay người thân. Đối với thẻ mới, bạn nên ưu tiên kích hoạt trực tiếp tại quầy giao dịch để ngân hàng xác minh tính hợp lệ của chip, hoặc tự kiểm tra nhanh bằng một giao dịch có giá trị nhỏ.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, việc chuyển dịch sang thanh toán số là một lớp rào chắn bảo mật vững chắc. Bạn nên cân nhắc liên kết thẻ ngân hàng với các nền tảng ví điện tử uy tín như Apple Pay, Google Pay hay Samsung Pay. Giải pháp này không chỉ tiện lợi mà còn giúp bạn hạn chế rút thẻ vật lý ra nơi đông người, tránh lộ lọt thông tin. Ngoài ra, hãy đặc biệt đề cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch quẹt thẻ trực tiếp (Card-Present) tại những quốc gia đang được tổ chức thẻ cảnh báo có rủi ro gian lận cao như Thái Lan, Lào, Malaysia và Hongkong.

Cách xử lý khẩn cấp khi nghi ngờ thẻ bị đánh tráo

Việc chủ động theo dõi biến động số dư hàng ngày là cách tốt nhất để bạn nắm bắt tình trạng tài khoản. Nếu phát hiện thẻ bị mất, nghi ngờ chip đã bị tráo hoặc nhận được thông báo về một giao dịch lạ mà mình không thực hiện, bạn cần báo khóa thẻ ngay lập tức.

Đối với khách hàng của VPBank, khi có bất kỳ nghi vấn lừa đảo nào, bạn hãy nhanh chóng đến chi nhánh gần nhất hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ qua cổng chăm sóc khách hàng trực tuyến. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể liên hệ khẩn cấp tới tổng đài VPBank để ngăn chặn rủi ro kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản của bạn.

Theo Khả Văn

Đời sống và pháp luật

