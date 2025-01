Thu gần 190.000 tỷ đồng từ thuế thu nhập cá nhân

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm 2024 ước đạt khoảng 189.000 tỷ đồng, vượt xa dự toán ban đầu là 160.000 tỷ đồng và cao hơn khoảng 30.000 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt với không ít thách thức. Với mức tăng 20% so với năm trước, số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm nay đã đạt 118,7% so với dự toán, một tín hiệu cho thấy nỗ lực cải cách và quản lý thuế đã phát huy hiệu quả.

Kết quả này được ngành thuế lý giải do nhiều biện pháp quản lý thu như hướng dẫn người nộp thuế, chống thất thu trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Cơ quan thuế cũng có nhiều giải pháp khai thác thêm các nguồn từ kinh doanh số, thương mại điện tử, tiếp thị liên kết, cá nhân kinh doanh online, livestream bán hàng...

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng tăng cường các biện pháp chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản, góp phần nâng cao số thu thuế thu nhập cá nhân.

Trong năm 2024, thu thuế từ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đạt 25.900 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023 (21.639 tỷ đồng). Đáng chú ý, số thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 7.987 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Số thu thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân năm 2024 là 3.235 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2023 (2.770 tỷ đồng).

Tính chung năm 2024, tổng số thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt 1,73 triệu tỷ đồng, bằng 116,5% dự toán, tương đương vượt 245.588 tỷ đồng và tăng 13,7% so với năm 2023. Đây là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực của toàn ngành trong việc thực hiện các giải pháp quản lý thu đồng bộ và hiệu quả.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Mai Xuân Thành cho biết, ngành thuế sẽ tập trung mọi nguồn lực để đạt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2025 được Quốc hội giao là trên 1,71 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu dầu thô dự kiến đạt 53.200 tỷ đồng, thu nội địa 1,66 triệu tỷ đồng, đảm bảo tất cả 63 tỉnh thành hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.