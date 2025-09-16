Thu giữ, tiêu hủy 4 tấn thịt viên trộn hàn the: 4 thực phẩm thường được thêm hàn the, người bán không bao giờ ăn, nhưng nhiều người vẫn mua về nhà mỗi ngày

Câu chuyện gây chấn động dư luận này mới đây xảy ra ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Điều đáng nói, những vụ việc tương tự không hề hiếm. Thậm chí ngay trong quán ăn gần trường học, cơ quan chức năng cũng từng phát hiện bao hàn the được dùng để làm cho món bánh cuốn, bột gạo thêm dẻo dai. Không ít nhà hàng còn bí mật dùng hàn the để ướp thịt, cải thiện màu sắc và kéo dài thời gian bảo quản.

Hàn the vốn là nguyên liệu công nghiệp, từ năm 1978 đã bị cấm tuyệt đối trong thực phẩm. Vào năm 2008, cơ quan chức năng Trung Quốc đưa hàn the vào danh sách những chất cấm có khả năng gây hại nghiêm trọng nếu thêm vào đồ ăn.

Khi đi vào cơ thể, hàn the dưới tác dụng của dịch vị sẽ chuyển thành axit boric - một chất rất khó đào thải. Lượng chất này tích tụ dần sẽ gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, chán ăn. Về lâu dài, nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, thậm chí tổn thương não. Đặc biệt, với trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, tác hại còn nặng nề hơn, dễ gây dị tật thai nhi hoặc chậm phát triển.

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, có 4 nhóm đồ ăn hay được trộn hàn the nhất trên thị trường mà người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác:

- Phở, bún, mì tươi làm thủ công: nếu nấu lâu mà sợi vẫn dai, không nát, thậm chí để 2-3 ngày không bị nhớt thì rất có thể đã có hàn the.

- Các loại viên thả lẩu (bò viên, cá viên, heo viên…): viên thịt nào nấu hơn nửa tiếng vẫn “nảy bật” trong miệng, rất có khả năng là kết quả của hàn the.

- Đậu phụ khô, tàu hũ ky, phù trúc (đậu hũ que): loại ngâm qua hàn the sẽ có màu trắng bất thường, lâu sôi mà không nhừ, nước ngâm dễ bị đục và có cặn.

- Bánh ú, bánh tro, bánh nếp: khi thêm hàn the, bánh sẽ dẻo, không dính lá, thời gian bảo quản cũng lâu hơn.

Không chỉ thực phẩm, hàn the còn “núp bóng” trong đồ chơi

Không ít loại đồ chơi trẻ em, đặc biệt là slime, nước nhầy, thạch dẻo… từng bị Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) nêu tên vì chứa hàn the vượt mức cho phép. Các mẫu kiểm nghiệm cho thấy, chỉ cần trẻ nuốt phải khoảng 5 gram là có thể tử vong. Thậm chí, từng có bé gái bị hỏng giác mạc, suy giảm thị lực vĩnh viễn sau khi dính hàn the từ slime vào mắt.

Cách tự bảo vệ mình

Hàn the tuy nguy hiểm nhưng lại khó nhận biết bằng mắt thường. Người tiêu dùng chỉ có thể giảm rủi ro bằng cách mua thực phẩm tại cửa hàng, siêu thị uy tín, chọn sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng, không ham rẻ. Đối với đồ chơi, hãy ưu tiên sản phẩm có dấu chứng nhận chất lượng.

Các chuyên gia cảnh báo hàn the không chỉ là chất cấm, mà còn là “kẻ giết người thầm lặng” trên mâm cơm và trong trò chơi trẻ em. Người tiêu dùng cần tỉnh táo để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu