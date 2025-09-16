Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu giữ, tiêu hủy 4 tấn thịt viên trộn hàn the: 4 thực phẩm thường được thêm hàn the, người bán không bao giờ ăn, nhưng nhiều người vẫn mua về nhà mỗi ngày

16-09-2025 - 20:11 PM | Sống

Một chủ cơ sở chế biến thực phẩm đã trộn hàn the vào thịt và bán ra thị trường hơn 4.000 cân thịt viên, cuối cùng phải lĩnh án 3 năm 4 tháng tù giam cùng khoản phạt hàng trăm triệu đồng.

Câu chuyện gây chấn động dư luận này mới đây xảy ra ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Điều đáng nói, những vụ việc tương tự không hề hiếm. Thậm chí ngay trong quán ăn gần trường học, cơ quan chức năng cũng từng phát hiện bao hàn the được dùng để làm cho món bánh cuốn, bột gạo thêm dẻo dai. Không ít nhà hàng còn bí mật dùng hàn the để ướp thịt, cải thiện màu sắc và kéo dài thời gian bảo quản.

Hàn the vốn là nguyên liệu công nghiệp, từ năm 1978 đã bị cấm tuyệt đối trong thực phẩm. Vào năm 2008, cơ quan chức năng Trung Quốc đưa hàn the vào danh sách những chất cấm có khả năng gây hại nghiêm trọng nếu thêm vào đồ ăn.

Khi đi vào cơ thể, hàn the dưới tác dụng của dịch vị sẽ chuyển thành axit boric - một chất rất khó đào thải. Lượng chất này tích tụ dần sẽ gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, chán ăn. Về lâu dài, nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, thậm chí tổn thương não. Đặc biệt, với trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, tác hại còn nặng nề hơn, dễ gây dị tật thai nhi hoặc chậm phát triển.

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, có 4 nhóm đồ ăn hay được trộn hàn the nhất trên thị trường mà người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác:

- Phở, bún, mì tươi làm thủ công: nếu nấu lâu mà sợi vẫn dai, không nát, thậm chí để 2-3 ngày không bị nhớt thì rất có thể đã có hàn the.

Thu giữ, tiêu hủy 4 tấn thịt viên trộn hàn the: 4 thực phẩm thường được thêm hàn the, người bán không bao giờ ăn, nhưng nhiều người vẫn mua về nhà mỗi ngày- Ảnh 1.

- Các loại viên thả lẩu (bò viên, cá viên, heo viên…): viên thịt nào nấu hơn nửa tiếng vẫn “nảy bật” trong miệng, rất có khả năng là kết quả của hàn the.

Thu giữ, tiêu hủy 4 tấn thịt viên trộn hàn the: 4 thực phẩm thường được thêm hàn the, người bán không bao giờ ăn, nhưng nhiều người vẫn mua về nhà mỗi ngày- Ảnh 2.

- Đậu phụ khô, tàu hũ ky, phù trúc (đậu hũ que): loại ngâm qua hàn the sẽ có màu trắng bất thường, lâu sôi mà không nhừ, nước ngâm dễ bị đục và có cặn.

Thu giữ, tiêu hủy 4 tấn thịt viên trộn hàn the: 4 thực phẩm thường được thêm hàn the, người bán không bao giờ ăn, nhưng nhiều người vẫn mua về nhà mỗi ngày- Ảnh 3.

- Bánh ú, bánh tro, bánh nếp: khi thêm hàn the, bánh sẽ dẻo, không dính lá, thời gian bảo quản cũng lâu hơn.

Thu giữ, tiêu hủy 4 tấn thịt viên trộn hàn the: 4 thực phẩm thường được thêm hàn the, người bán không bao giờ ăn, nhưng nhiều người vẫn mua về nhà mỗi ngày- Ảnh 4.

Không chỉ thực phẩm, hàn the còn “núp bóng” trong đồ chơi

Không ít loại đồ chơi trẻ em, đặc biệt là slime, nước nhầy, thạch dẻo… từng bị Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) nêu tên vì chứa hàn the vượt mức cho phép. Các mẫu kiểm nghiệm cho thấy, chỉ cần trẻ nuốt phải khoảng 5 gram là có thể tử vong. Thậm chí, từng có bé gái bị hỏng giác mạc, suy giảm thị lực vĩnh viễn sau khi dính hàn the từ slime vào mắt.

Cách tự bảo vệ mình

Hàn the tuy nguy hiểm nhưng lại khó nhận biết bằng mắt thường. Người tiêu dùng chỉ có thể giảm rủi ro bằng cách mua thực phẩm tại cửa hàng, siêu thị uy tín, chọn sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng, không ham rẻ. Đối với đồ chơi, hãy ưu tiên sản phẩm có dấu chứng nhận chất lượng.

Các chuyên gia cảnh báo hàn the không chỉ là chất cấm, mà còn là “kẻ giết người thầm lặng” trên mâm cơm và trong trò chơi trẻ em. Người tiêu dùng cần tỉnh táo để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu

3 tạ rau quả nhiễm hóa chất độc hại bị thu giữ, tiêu hủy ở Sơn La: Cảnh báo 5 loại rau quả dễ "ngậm thuốc trừ sâu" nhất chợ

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 2026, người dân cả nước đồng loạt đón tin vui

Từ 2026, người dân cả nước đồng loạt đón tin vui Nổi bật

Ai là người đầu tiên dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia?

Ai là người đầu tiên dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia? Nổi bật

Tài khoản bị trừ 283 lần trong 90 phút, mất hơn 1 tỷ đồng, người phụ nữ kiện ngân hàng vì không cảnh báo nhưng nhận câu trả lời: “Không phải lỗi của chúng tôi”

Tài khoản bị trừ 283 lần trong 90 phút, mất hơn 1 tỷ đồng, người phụ nữ kiện ngân hàng vì không cảnh báo nhưng nhận câu trả lời: “Không phải lỗi của chúng tôi”

19:40 , 16/09/2025
Người EQ cao kết giao với 3 KIỂU BẠN giúp sự nghiệp leo thang, cuộc sống thăng hạng thần tốc

Người EQ cao kết giao với 3 KIỂU BẠN giúp sự nghiệp leo thang, cuộc sống thăng hạng thần tốc

19:31 , 16/09/2025
Sự thật trái ngược trong xã hội: Người nghèo mưu khôn dễ mất trắng, người giàu giả ngốc tài sản lại nhân 3

Sự thật trái ngược trong xã hội: Người nghèo mưu khôn dễ mất trắng, người giàu giả ngốc tài sản lại nhân 3

18:40 , 16/09/2025
Loại cây chỉ có ở Việt Nam, được coi là “quốc bảo”, củ có giá hàng trăm triệu đồng: Có thể phòng ung thư

Loại cây chỉ có ở Việt Nam, được coi là “quốc bảo”, củ có giá hàng trăm triệu đồng: Có thể phòng ung thư

18:23 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên