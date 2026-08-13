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Thư ký báo chí Nhà Trắng từ chức

| | Tài chính quốc tế

Tờ The Guardian đưa tin Tổng thống Donald Trump thông báo bà Karoline Leavitt sẽ thôi giữ chức vụ Thư ký báo chí Nhà Trắng vào cuối tháng 8.

Hôm 12/8 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump tiết lộ thông tin Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt rời nhiệm sở trên mạng xã hội. Ông Trump cho biết bà Leavitt tạm dừng vai trò này “để có thể dành nhiều thời gian hơn” cho gia đình.

“Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt, một trong những trợ lý mà tôi tin tưởng nhất sẽ rời vị trí vào cuối tháng để có thêm thời gian dành cho 2 con nhỏ và gia đình”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cũng ca ngợi bà Leavitt là “một trong những người phát ngôn Nhà Trắng xuất sắc nhất lịch sử”. “Karoline sẽ trở thành một trong những cố vấn bên ngoài hàng đầu của tôi và là một tiếng nói có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa” , nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Người phát ngôn thân cận của ông Trump từ chức diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông đang ở mức thấp kỷ lục trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ , do cử tri bày tỏ bất mãn về giá cả leo thang và cuộc chiến ở Iran chưa có hồi kết.

Trong bài viết trên mạng xã hội, bà Leavitt gửi lời cảm ơn đến ông Trump, vì đã tin tưởng và trao cho bà “đặc ân được thay mặt ông phát biểu từ bục họp báo Nhà Trắng”.

“Sự thật là kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng sau khi sinh con gái, tôi cảm thấy tôi không thể là người mẹ tốt nhất mà 2 đứa con nhỏ của tôi xứng đáng có được nếu phải dành thời gian, năng lượng và sự quan tâm liên tục cho vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng. Đó là lý do tại sao tôi đưa ra quyết định đầy khó khăn là rời khỏi Nhà Trắng và bắt đầu chương mới trong cuộc đời mình”, bà Leavitt chia sẻ.

Bà Leavitt sinh năm 1997 tại Atkinson, bang New Hampshire. Ở tuổi 27, bà Leavitt trở thành Thư ký báo chí Nhà Trắng và là người trẻ nhất từng đảm nhận vị trí này trong lịch sử nước Mỹ. Tháng 11/2024, khi thông báo bổ nhiệm bà Leavitt, ông Trump ca ngợi bà là người “thông minh, cứng rắn và sẽ thể hiện xuất sắc trên bục phát biểu”.

Bà Leavitt cũng được biết đến là người rất trung thành với Tổng thống Trump , luôn sát cánh cùng ông suốt chiến dịch vận động trên khắp nước Mỹ. Bà thậm chí quay trở lại làm việc chỉ 4 ngày sau khi sinh con trai đầu lòng, vào thời điểm ông Trump thoát chết trong vụ ám sát hụt ở Pennsylvania hồi tháng 7/2024.

Với bài phát biểu trôi chảy và ít vấp váp, bà Leavitt nhiệt tình bảo vệ Tổng thống Trump, đồng thời chỉ trích đảng Dân chủ và giới truyền thông “tin giả”. Trong lần xuất hiện đầu tiên trên bục phát biểu, bà mô tả ông Trump là “người làm việc chăm chỉ nhất trong chính trường” với những chính sách “vô cùng được lòng dân”, tạo nên một “thời kỳ vàng son” mới.

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Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
nhà trắng

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