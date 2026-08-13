Colombia tuyên bố quốc tang 3 ngày, ban bố tình trạng khẩn cấp kinh tế sau trận động đất 7,4 độ khiến 265 người thiệt mạng và hơn 11.000 ngôi nhà bị phá hủy

Chạy đua với thời gian trong 72 giờ vàng

Theo thông tin mới nhất, trận động đất mạnh 7,4 độ tại Colombia đã khiến 265 người thiệt mạng, 3.770 người bị thương và gần 500 người mất tích. Đặc biệt, trận động đất gây thiệt hại nặng nề tại thành phố Pereira, trung tâm của vùng trồng cà phê, và Cali, thành phố lớn thứ ba Colombia. Hai địa phương lần lượt ghi nhận 83 và 74 người thiệt mạng.

Thị trưởng Cali Alejandro Eder cảnh báo lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian khi khoảng thời gian 72 giờ đầu tiên, được xem là giai đoạn quan trọng để tăng khả năng tìm thấy người sống sót, sắp kết thúc.

Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn đang tiếp diễn tại Colombia (Ảnh: Reuters)

Nhiều khu dân cư ở Cali gần như bị san phẳng. Những dãy nhà và chung cư trước đây giờ chỉ còn lại đống đổ nát, nhiều ôtô bị bê tông và tường sập đè lên.

Lực lượng cứu hộ hiện tập trung tìm kiếm tại 7 tòa nhà được cho là vẫn có khả năng còn người mắc kẹt. Tại khu Torres del Limonar ở phía Nam thành phố, người dân cùng binh sĩ và nhân viên chính quyền tạo thành hàng người, phối hợp di chuyển từng mảng bê tông, gạch đá bằng tay.

Ông Camilo Cano, quan chức lực lượng cứu hỏa Bogota, cho biết sau khi cảnh sát hạn chế tình nguyện viên tiếp cận khu vực, tiếng ồn và rung động tại hiện trường giảm xuống. Điều này giúp các thiết bị cảm biến phát hiện chính xác hơn những dấu hiệu sự sống dưới đống đổ nát.

Tuy nhiên, quy mô thiệt hại vẫn chưa thể xác định đầy đủ, đặc biệt tại những vùng nông thôn hẻo lánh có rất ít thông tin được truyền về. Trong đó có tỉnh Choco, khu vực nằm gần tâm chấn và cũng là một trong những địa phương nghèo nhất Colombia.

Nhiều cộng đồng tại Choco chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền, đường mòn xuyên rừng hoặc máy bay. Tình hình càng phức tạp khi khu vực này từ lâu chịu ảnh hưởng bởi xung đột giữa các nhóm vũ trang, khiến việc đưa lực lượng cứu hộ đến những địa bàn xa xôi gặp nhiều trở ngại.

Người thân chờ nhận diện nạn nhân

Tại Palmira, thành phố cách Cali khoảng 30 km về phía Đông Bắc, thân nhân các nạn nhân tập trung bên ngoài nhà xác để chờ thông tin. Các quan chức sử dụng loa phóng thanh đọc tên những người đã được xác nhận danh tính.

Trận động đất mạnh 7,4 độ richter đến nay đã cướp đi sinh mạng của 265 người và khiến gần 500 người mất tích (Ảnh: Reuters)

Anh Santiago Lloreda, 31 tuổi, đang làm việc khi động đất xảy ra. Mẹ và con gái 13 tháng tuổi của anh đều thiệt mạng. Do bé gái còn quá nhỏ và chưa có dữ liệu dấu vân tay, thi thể được đưa đến Bogota để xét nghiệm ADN nhằm xác định danh tính.

"Con gái tôi là giấc mơ trở thành hiện thực, còn mẹ tôi là chỗ dựa của gia đình. Bà luôn chăm sóc mọi người và khiến tất cả vui vẻ. Bà đã dành tất cả để chăm sóc cháu gái", anh Lloreda chia sẻ.

Một người đàn ông chỉ được xác định với tên Ricardo đã từ Miami (Mỹ) trở về Colombia để nhận thi thể chị gái. Ông cho biết cháu gái mình bị nhiều chấn thương nghiêm trọng và đang chờ phẫu thuật.

"Cô ấy vẫn còn sống. Chúng tôi tin rằng cô ấy sẽ bình phục", Ricardo nói.

Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế

Chỉ 3 ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Abelardo De La Espriella phải đối mặt với thảm họa động đất nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Colombia trong nhiều năm.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc ngày 12/8, ông gọi đây là một thảm họa chưa từng có và nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là tìm kiếm những người vẫn còn mất tích.

Theo thống kê chính thức, hơn 11.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, khiến hàng nghìn gia đình mất nơi ở. Nhiều người phải trải qua nhiều đêm ngoài trời do nhà cửa bị hư hại hoặc lo ngại các đợt dư chấn tiếp tục xảy ra.

Tổng thống De La Espriella cam kết thành lập quỹ khẩn cấp để hỗ trợ xây dựng lại các bệnh viện, trường học, nhà ở và cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Ông đồng thời tuyên bố Colombia bước vào tình trạng khẩn cấp kinh tế nhằm ứng phó với những thiệt hại do động đất gây ra, nhưng chưa công bố cụ thể các biện pháp sẽ được triển khai.

Đầu tuần này, Tổng thống đã đến các khu vực chịu ảnh hưởng để thị sát và cam kết hỗ trợ những người mất nhà cửa, mất sinh kế.

Một số thị trưởng địa phương cũng ban bố lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng hỗn loạn để trộm cắp.

Chính phủ Colombia đồng thời tuyên bố quốc tang trong 3 ngày. Các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán Colombia ở nước ngoài sẽ treo cờ rủ để tưởng niệm những người thiệt mạng trong thảm họa.

Nguồn: ETtoday