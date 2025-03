Thu lợi bất chính, Công ty Giang Kỳ Thịnh ở Quảng Nam bị truy thu hơn 5 tỉ đồng

Ngày 18-3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với Công ty TNHH MTV Giang Kỳ Thịnh (thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn) - do ông Trần Phước Tám làm giám đốc.

Ảnh minh họa

Theo quyết định, Công ty Giang Kỳ Thịnh phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 6 Điều 36 Nghị định 33/2017/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là: khoáng sản đất san lấp ngoài ranh giới khu vực được cấp phép bị khai thác không đúng quy định, cần phải thực hiện truy thu số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Lý do không ra quyết định xử phạt vì vụ việc đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), thuộc trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

UBND tỉnh Quảng Nam buộc Công ty Giang Kỳ Thịnh nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính, với số tiền hơn 5,05 tỉ đồng. Thời gian thực hiện trong vòng 10 ngày, kể từ khi nhận được quyết định.

Ngày 17-3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng ban hành quyết định buộc doanh nghiệp tư nhân Hùng Hà (thị trấn Hương An) san lấp, cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn. UBND tỉnh Quảng Nam còn buộc doanh nghiệp Hùng Hà nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm, với số tiền hơn 698 triệu đồng. Doanh nghiệp trên được xác định có hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 6 Điều 36 Nghị định 33/2017/NĐ-CP.