Thu ngân sách 7 tháng tăng 14,6% so với cùng kỳ

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 7 ước đạt gần 150 nghìn tỷ đồng, bằng 8,8% dự toán, bằng 86,7% mức thu bình quân của 6 tháng đầu năm. Trong tháng 7, cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Tổng số tiền đã miễn, giảm, gia hạn tính đến hết tháng 7 ước khoảng 87,2 nghìn tỷ đồng (miễn, giảm khoảng 55,1 nghìn tỷ đồng, gia hạn khoảng 32,1 nghìn tỷ đồng).

Đồng thời tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, tăng cường tuyên truyền, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.

Lũy kế thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm ước đạt 1.188,1 nghìn tỷ đồng, bằng 69,8% dự toán, tăng 14,6% so cùng kỳ năm 2023 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 74,7% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 65% dự toán).

Trong đó, thu nội địa ước đạt 995 nghìn tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán, tăng 15,8% so cùng kỳ năm 2023 (không kể yếu tố chính sách gia hạn thuế, tiền thuê đất thì tăng 9,7% so với cùng kỳ).

Thu dầu thô ước đạt 34,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74,7% dự toán, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2023. Giá dầu thanh toán bình quân 7 tháng đạt khoảng 88 USD/thùng (tăng 18 USD/thùng so giá dự toán, bằng 102,3% so với cùng kỳ); sản lượng dầu thô thanh toán đạt khoảng 4,7 triệu tấn, bằng 56,5% kế hoạch.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: Ước đạt 158,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,7% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 234,8 nghìn tỷ đồng, bằng 62,6% dự toán, tăng 10,4% so với cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 76,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán.

Về chi ngân sách Nhà nước, theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước tháng 7 ước đạt 152,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 7 tháng ước đạt 948,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,7% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 232,1 nghìn tỷ đồng, bằng 34,3% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 34,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm 8,4% so cùng kỳ năm 2023; chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 63,2 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán, tăng 7,7% so cùng kỳ; chi thường xuyên ước đạt 652,5 nghìn tỷ đồng, bằng 51,8% dự toán, tăng 3,7% so cùng kỳ.

Về cân đối ngân sách Nhà nước, tính đến ngày 25/7/2024, đã thực hiện phát hành gần 188 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 10,9 năm, lãi suất bình quân 2,4%/năm.