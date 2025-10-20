Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thu ngân sách hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

20-10-2025 - 15:31 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Kho bạc Nhà nước cho biết, đến nay lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 2.013.005 tỷ đồng, bằng 102,35% dự toán năm.

Trong số đó, thu nội địa (không kể dầu thô) là 1.723.547 tỷ đồng, đạt 103,31% dự toán; thu từ dầu thô là 39.037 tỷ đồng, đạt 73,38% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 249.222 tỷ đồng, đạt 106,05% dự toán (sau khi trừ hoàn thuế giá trị gia tăng).

Kho bạc Nhà nước đã mở rộng thực hiện thu và thanh toán song phương điện tử với 20 ngân hàng thương mại, đẩy mạnh không dùng tiền mặt trong giao dịch với ngân sách nhà nước. Tính đến hết tháng 9/2025, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thiết lập 2.594 tài khoản tại các ngân hàng thương mại; trong đó có 1.761 tài khoản chuyên thu và 833 tài khoản thanh toán (bao gồm 2.454 tài khoản bằng VND và 140 tài khoản bằng ngoại tệ).

Đối với chi ngân sách nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán, chi trả bảo đảm đúng quy trình, kịp thời và theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho Bộ Tài chính, lãnh đạo địa phương phục vụ điều hành ngân sách.

Tính đến ngày 15/10, tổng chi thường xuyên qua hệ thống Kho bạc Nhà nước là 1.214.272 tỷ đồng, đạt 77,8% dự toán năm, không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng. Chi đầu tư phát triển là 419.983,4 tỷ đồng, đạt 49,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (852.534,7 tỷ đồng), tương ứng 41,3% kế hoạch tính cả phần vốn do UBND tỉnh giao bổ sung (1.015.990 tỷ đồng).

Kho bạc Nhà nước cũng đẩy mạnh thực hiện các giao dịch điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện chất lượng phục vụ và công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách.

Tuy nhiên, Kho bạc Nhà nước cũng cho biết, mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng. Do đó, từ nay đến cuối năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công.

Trong những tháng cuối năm, Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công.

Theo Mai Trang

VTV

