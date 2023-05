Thu nghìn tỷ mỗi năm nhờ bán than, một doanh nghiệp chuẩn bị trả cổ tức gấp hơn 5 lần thị giá

Cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần so với thị giá

Mới đây, CTCP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (mã VDB) thông báo ngày 10/5 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 50,83%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 5.083 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến vào 5/6 tới đây.

Với 8,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 44 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này. Như vậy, VDB sẽ dành 92% lợi nhuận sau thuế năm 2022 (48 tỷ đồng) để chia cổ tức cho cổ đông trong đợt này.

Nhìn lại dữ liệu lịch sử, kể từ khi bắt đầu giao dịch từ năm 2018 đến nay, doanh nghiệp than này luôn duy trì mức cổ tức tiền mặt đều đặn với tỷ lệ trên 20% hàng năm. Tuy nhiên, mức cổ tức tiền mặt năm 2022 vẫn là mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Điều đáng nói, dù mạnh tay chi cổ tức tiền mặt, song thị giá của VDB trên sàn chứng khoán chưa bằng “cốc trà đá”. Chốt phiên 5/5, cổ phiếu VDB trắng bên bán dù bên mua lên đến vài chục nghìn đơn vị, thị giá “nằm im” tại mức 900 đồng/cp từ tháng 7/2020 đến nay. Như vậy, mức cổ tức năm 2022 của doanh nghiệp than này cao gấp 5,6 lần thị giá.

Cơ cấu cổ đông cô đặc là một trong những nguyên nhân chính khiến VDB “tắt thanh khoản” trong nhiều năm qua. Trong cơ cấu cổ đông của VBD, Tổng Công ty Đông Bắc – BQP là công ty mẹ chiếm tỷ lệ sở hữu 51% cổ phần (4,4 triệu cổ phiếu), CTCP Công nghiệp Tàu thuỷ Đông Bắc đứng thứ hai khi nắm 10% vốn (867 nghìn cổ phiếu) và Công ty TNHH Phương Sơn nắm 6,06% vốn (525 nghìn cổ phiếu). Lượng cổ phiếu còn lại thuộc sở hữu của một số lãnh đạo công ty và các cá nhân khác.

Doanh thu nghìn tỷ mỗi năm

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc tiền thân là Xí nghiệp Chế biến kinh doanh than, được thành lập ngày 28/12/1995. Đến năm 2006 chuyển đổi thành Công ty chế biến và kinh doanh than theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, phải đến năm 2018, công ty mới chính thức giao dịch trên UPCOM với vốn điều lệ là 51 tỷ đồng.





Động lực quan trọng giúp VDB chi trả cổ tức cao, đều đặn là nhờ duy trì kết quả kinh doanh ổn định trong những năm qua. Giai đoạn từ 2018 – 2021, doanh nghiệp luôn ghi nhận doanh thu trên 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng duy trì từ 12-45 tỷ đồng.



Riêng năm 2022, tổng doanh thu của VDP đạt 5.516 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu than chiếm 94% tổng doanh thu đạt 5.212 tỷ đồng, chủ yếu nhờ nguồn than sản xuất. Tính trung bình, mỗi ngày doanh nghiệp này thu hơn 14 tỷ đồng nhờ bán than. Phần doanh thu còn lại đến từ mảng dịch vụ vận tải thuỷ (259 tỷ đồng), dịch vụ giao than (17 tỷ đồng) và doanh thu khác (31 tỷ đồng).

Khấu trừ chi phí, VDB lãi sau thuế 48 tỷ đồng trong năm 2022, tăng gấp 2,2 lần so với mức thực hiện cùng kỳ năm trước. Kết quả doanh thu và lợi nhuận lần lượt vượt 79% và 116% kế hoạch năm 2022.

Sang đến năm 2023, doanh nghiệp dự kiến sản lượng than nhập đạt 1,8 triệu tấn, trong đó than sạch 867 nghìn tấn, than nhập khẩu 600 nghìn tấn và than nguyên khai 375 nghìn tấn. Sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 1,8 triệu tấn, vận tải thuỷ đạt 7,3 triệu tấn trong năm 2023.

Về kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh khá thận trọng với doanh thu đạt 3.940 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng, lần lượt giảm 29% và 50% so với mức thực hiện năm 2022. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến trích 90% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức tiền mặt 2023 với tổng giá trị dự kiến là 21,6 tỷ đồng.