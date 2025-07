Thủ nhang ngôi đền nổi tiếng ở Thanh Hóa bị triệu tập, khám xét về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc

Ngày 29-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thực hiện chỉ đạo của Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, sáng 29-7, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đồng loạt tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 người liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, trong đó có ông Lê Bật Sơn (SN 1972; ngụ xã Tân Ninh), thủ nhang đền Am Tiên.

Công an thi hành khám xét nơi ở của thủ nhang Lê Bật Sơn (giữa). Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngoài ông Sơn, công an triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Khắc Tam (SN 1987); Lê Nguyên Nam (SN 1987; đều ở xã Tân Ninh) và Lê Đình Vinh (SN 1988; ngụ xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa).

Qua khám xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Tân Ninh và các xã lân cận.

4 đối tượng trong đường dây đánh bạc bị khám xét, triệu tập. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định 4 người nói trên đã tham gia trong đường dây đánh bạc này.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ và mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.