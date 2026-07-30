Thu nhập bao nhiêu một tháng thì nên mua ô tô?

Mua ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại là mục đích chung của không ít người, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng không phải là “có đủ tiền mua xe hay không”, mà là “tình hình tài chính hiện tại có phù hợp để nuôi một chiếc ô tô hay chưa?”.

Bởi chi phí cho ô tô không dừng lại ở khoản tiền mua ban đầu mà còn nhiều khoản định kỳ như xăng, bảo dưỡng, bảo hiểm, gửi xe, phí đường bộ… Vì vậy, mức thu nhập phù hợp để mua ô tô cần được nhìn dưới góc độ tổng thể về dòng tiền, khả năng tích lũy và sự ổn định tài chính.

1. Thu nhập chỉ là một phần, quan trọng hơn là ngân sách còn dư mỗi tháng

Đương nhiên, chẳng có một con số cố định nào quy định thu nhập bao nhiêu thì được mua ô tô. Một người có mức lương 40 triệu đồng/tháng nhưng đang phải trả nhiều khoản vay, nuôi con nhỏ, chi phí sinh hoạt cao có thể chưa phù hợp để mua xe. Trong khi đó, một người thu nhập 25-30 triệu đồng/tháng, không có nợ, không có nhiều áp lực chi tiêu, có khoản tiết kiệm ổn định thì câu chuyện lại rất khác.

Thế nên nếu mỗi tháng vẫn có thể dành ra một khoản để tiết kiệm, đầu tư hoặc xử lý các tình huống bất ngờ, việc mua xe sẽ ít tạo áp lực hơn.

Ảnh minh họa

Ngược lại, nếu sau khi mua ô tô, toàn bộ khoản tiền dư hàng tháng phải dành để trả góp và trang trải chi phí vận hành xe, chiếc xe có thể trở thành gánh nặng thay vì một công cụ giúp cuộc sống thuận tiện hơn.

2. Nên có quỹ dự phòng trước khi nghĩ đến chuyện mua xe

Một trong những yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua khi mua ô tô là quỹ dự phòng tài chính. Xe có thể mang lại sự tiện lợi, nhưng nó không phải là tài sản tạo ra dòng tiền nếu chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển. Vì vậy, trước khi bỏ một khoản lớn để mua xe, bạn nên đảm bảo vẫn có một khoản tiền dự phòng đủ cho những tình huống bất ngờ.

Thông thường, một người nên có khoản tiết kiệm tương đương khoảng 3-6 tháng chi phí sinh hoạt trước khi mua những tài sản có giá trị lớn. Điều này giúp việc sở hữu xe không làm ảnh hưởng đến khả năng chi trả khi có biến động như mất việc, giảm thu nhập hoặc phát sinh khoản chi ngoài dự kiến.

Ảnh minh họa

Một chiếc ô tô phù hợp không chỉ là chiếc xe có thể mua được, mà còn là chiếc xe mà chủ xe vẫn có thể duy trì cuộc sống bình thường sau khi mua.

3. Không nên để tiền vay mua xe chiếm quá nhiều thu nhập hàng tháng

Với những người mua xe trả góp, khoản thanh toán hàng tháng là yếu tố cần tính toán kỹ. Một nguyên tắc phổ biến là chi phí liên quan đến ô tô không nên chiếm phần quá lớn trong tổng thu nhập.

Ví dụ, một gia đình có thu nhập 40 triệu đồng/tháng, nếu phải dành 15-20 triệu đồng chỉ để trả góp xe, chưa tính xăng, gửi xe, bảo dưỡng, bảo hiểm… thì ngân sách sinh hoạt sẽ dễ bị thu hẹp đáng kể.

Một mức an toàn hơn là sau khi thanh toán các khoản liên quan đến xe, gia đình vẫn còn đủ tiền cho các mục tiêu khác như tiết kiệm, học tập, du lịch hoặc đầu tư. Bởi ô tô là phương tiện phục vụ cuộc sống, không nên trở thành lý do khiến các kế hoạch tài chính dài hạn bị trì hoãn.

Suy cho cùng, câu hỏi “thu nhập bao nhiêu thì nên mua ô tô?” không có một đáp án chung cho tất cả mọi người. Một mức thu nhập tốt để mua xe là khi sau khi sở hữu ô tô, bạn vẫn duy trì được khả năng tiết kiệm, không bị áp lực bởi các khoản thanh toán và chiếc xe thực sự mang lại giá trị cho cuộc sống.