Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định mới nhất về chuyển khoản sắp áp dụng

Thông tin về việc các lệnh chuyển tiền giá trị lớn trên 400 triệu đồng có thể phải chờ 24 giờ mới tới tài khoản thụ hưởng kể từ ngày 1/3/2027 đang nhận được sự quan tâm lớn. Để giải đáp các băn khoăn này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có những thông tin làm rõ chính thức, khẳng định quy định này không áp dụng cho toàn bộ giao dịch.

Cơ chế "thời gian chờ" chỉ áp dụng cho tài khoản người nhận mới hoặc vượt hạn mức

Theo nội dung Công văn số 6190, NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải hoàn thành việc xây dựng và triển khai tính năng cho phép khách hàng cá nhân chủ động đăng ký hạn mức chuyển tiền cũng như thời gian chờ giải ngân trước ngày 1/3/2027.

Đại diện NHNN cho biết, cơ chế trì hoãn 24 giờ không bắt buộc đối với tất cả các lệnh chuyển tiền trên 400 triệu đồng. Thay vào đó, khoảng thời gian chờ này chỉ kích hoạt đối với:

Trường hợp người dùng không chủ động cài đặt riêng, hệ thống ngân hàng sẽ tự động áp dụng hạn mức mặc định là 400 triệu đồng đi kèm thời gian chờ tối thiểu 24 giờ cho các giao dịch thuộc phạm vi quy định. Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có quyền điều chỉnh lại hạn mức, thay đổi thời gian chờ hoặc hủy bỏ dịch vụ này bất kỳ lúc nào nếu không có nhu cầu.

Lớp "phanh giảm tốc" chống thao túng tâm lý và lừa đảo trực tuyến

Trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong, ông Phạm Anh Tuấn — Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) — nhấn mạnh điểm cốt lõi của chính sách mới là trao quyền chủ động cho người dân trong việc bổ sung một lớp bảo vệ tài sản. Khách hàng có thể linh hoạt chọn hạn mức và thời gian hoãn giao dịch dựa trên thói quen chi tiêu cũng như mức độ quản trị rủi ro cá nhân, thay vì bị gò bó bởi một quy định cứng nhắc.

Đáng chú ý, thời gian chờ 24 giờ sẽ áp dụng cho các giao dịch chuyển đến những tài khoản thụ hưởng mà trong vòng một năm liền kề trước đó chưa từng nhận khoản tiền nào có giá trị bằng hoặc lớn hơn hạn mức đã đăng ký từ chính người chuyển.

Ông Tuấn phân tích, các kịch bản lừa đảo công nghệ cao hiện nay thường đánh vào tâm lý hoảng loạn, thao túng và ép buộc nạn nhân phải chuyển tiền cấp tập. Việc tạo ra khoảng "thời gian hoãn" 24 giờ đóng vai trò như một phanh giảm tốc, giúp nạn nhân có thời gian bình tĩnh suy xét, xác minh lại thông tin người nhận, tham vấn gia đình hoặc yêu cầu ngân hàng can thiệp kịp thời nếu nhận ra điểm bất thường.

Phù hợp với xu hướng quốc tế, tăng cường an toàn thanh toán số

NHNN cho biết giải pháp này được tham chiếu từ kinh nghiệm thực tiễn của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tiên tiến như Anh, Úc, Singapore, Ấn Độ hay Đài Loan (Trung Quốc). Các thị trường này đều đã triển khai cơ chế trì hoãn giao dịch hoặc các chốt chặn tương tự đối với những tài khoản thụ hưởng mới hoặc giao dịch có dấu hiệu rủi ro nhằm ngăn chặn tội phạm mạng.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý thêm, lớp bảo vệ thời gian chờ này không thay thế cho các giải pháp an toàn hiện hành như xác thực sinh trắc học, mã OTP, xác thực đa yếu tố hay hệ thống cảnh báo rủi ro tự động của ngân hàng. Đây là giải pháp gia tăng, giúp nâng cao năng lực tự bảo vệ tài sản của người dân trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng phức tạp trên không gian mạng.