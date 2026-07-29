Đã tất toán khoản vay nhưng dư nợ vẫn hiển thị trên CIC: Khách hàng cần làm gì?

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Ngày 13/7 vừa qua, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã thông tin về việc hiệu chỉnh mô hình chấm điểm tín dụng và chuyển đổi sang thang điểm tín dụng mới nhằm nâng cao chất lượng đánh giá độ tin cậy tín dụng, đồng thời đưa ra khuyến nghị để khách hàng chủ động kiểm tra thông tin tín dụng của mình.

Theo CIC, việc cập nhật mô hình chấm điểm có thể khiến điểm tín dụng của một số khách hàng thay đổi. Tuy nhiên, điều này chủ yếu xuất phát từ việc điều chỉnh phương pháp đánh giá trên toàn hệ thống, không đồng nghĩa với việc khách hàng trở nên rủi ro hơn hay bị đánh giá theo tiêu chuẩn khác biệt.

Bên cạnh việc theo dõi điểm tín dụng, CIC cũng khuyến nghị khách hàng thường xuyên kiểm tra báo cáo tín dụng cá nhân để phát hiện sớm các sai lệch thông tin.

Theo CIC, nếu phát hiện dữ liệu ghi nhận chưa chính xác, chẳng hạn khoản vay đã được thanh toán đầy đủ nhưng vẫn hiển thị dư nợ trên báo cáo tín dụng, khách hàng nên liên hệ ngay với tổ chức tín dụng đã báo cáo khoản vay hoặc trực tiếp với CIC để được đối chiếu và điều chỉnh thông tin .

Việc cập nhật kịp thời sẽ giúp đảm bảo hồ sơ tín dụng phản ánh đúng tình trạng vay vốn của khách hàng, tránh ảnh hưởng đến quá trình đánh giá tín dụng trong tương lai.

CIC cũng nhấn mạnh, điểm tín dụng và xếp hạng tín dụng do đơn vị cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo để các ngân hàng và công ty tài chính phục vụ công tác quản trị rủi ro, không phải là căn cứ duy nhất quyết định việc cấp tín dụng.

Trên thực tế, khi xem xét hồ sơ vay vốn, các tổ chức tín dụng còn đánh giá nhiều yếu tố khác như thu nhập, khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm, mục đích vay vốn, lịch sử quan hệ tín dụng cũng như chính sách quản trị rủi ro của từng đơn vị trong từng thời kỳ.

Do đó, việc điểm tín dụng thay đổi sau khi CIC hiệu chỉnh mô hình không đồng nghĩa khách hàng sẽ bị từ chối cho vay hoặc phải chịu mức lãi suất cao hơn.

Để hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn đến lịch sử tín dụng, CIC khuyến nghị khách hàng:

- Thường xuyên kiểm tra báo cáo tín dụng cá nhân trên hệ thống CIC để phát hiện sớm các sai lệch.

- Nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, cần liên hệ với tổ chức tín dụng đã báo cáo khoản vay hoặc CIC để được xác minh và điều chỉnh.

- Tiếp tục duy trì thói quen trả nợ đúng hạn, quản lý tài chính hợp lý nhằm xây dựng lịch sử tín dụng tích cực.

- Theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến điểm tín dụng thông qua báo cáo tín dụng của CIC để có kế hoạch cải thiện điểm số trong dài hạn.