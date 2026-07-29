Sau khi đặt CCCD lên màn hình điện thoại, kiểm tra tài khoản thì phát hiện bị trừ từ 585 triệu đến 3,5 tỷ đồng: Công an cảnh báo khẩn

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) cho biết thời gian gần đây liên tục ghi nhận các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước, liên hệ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thuế điện tử.

Điển hình, chị N.T.T.D., trú tại An Khánh (Hà Nội), đã trình báo bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 585 triệu đồng.

Theo trình báo, các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ hoặc người được giao hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý, đăng ký kinh doanh và thuế doanh nghiệp. Để tạo lòng tin, chúng gửi qua Zalo, Viber... các công văn, quyết định giả mạo có hình thức giống văn bản của cơ quan nhà nước.

Sau đó, nạn nhân được hướng dẫn truy cập website giả mạo có giao diện giống cổng thông tin của cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục đăng ký hoặc đồng bộ thông tin.

Đáng chú ý, các đối tượng yêu cầu chị D. quét mã QR và đặt CCCD lên màn hình điện thoại với lý do "đồng bộ thông tin cá nhân". Thực chất, đây là thủ đoạn nhằm che khuất màn hình điện thoại, khiến nạn nhân không thể quan sát các thông báo trừ tiền hoặc nội dung giao dịch chuyển khoản đang diễn ra.

Tiếp đó, các đối tượng liên tục thông báo thủ tục bị lỗi hoặc chưa hoàn tất, yêu cầu nạn nhân tiếp tục quét mã QR và thực hiện nhiều thao tác cho đến khi tài khoản không còn tiền hoặc nạn nhân phát hiện dấu hiệu bất thường.

Thủ đoạn này đã được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo trước đó.

Theo đó, chị T., chủ một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tân Châu, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0912.961.437, người gọi tự xưng là cán bộ Chi cục Thuế TP. Tây Ninh, thông báo hỗ trợ làm thủ tục miễn thuế.

Sau khi kết bạn Zalo với một người tự xưng là cán bộ thuế tên Nguyên, chị T. được thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoàn gần 5 triệu đồng. Đối tượng sau đó gửi mã QR kèm dòng chữ "KHO BẠC NHÀ NƯỚC" và hướng dẫn tải về điện thoại để kiểm tra các giao dịch liên quan đến thuế.

Tiếp theo, đối tượng yêu cầu chị T. đăng nhập ứng dụng ngân hàng rồi đặt CCCD lên màn hình điện thoại để kích hoạt tài khoản. Sau nhiều lần làm theo hướng dẫn, chị kiểm tra lại thì phát hiện tài khoản đã bị chuyển mất gần 3,5 tỷ đồng. Khi liên lạc lại, chị mới biết mình đã bị đối tượng chặn.

Để phòng tránh, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh CCCD cho người lạ hoặc trên các website không rõ nguồn gốc.

- Không quét mã QR, truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.

- Khi cần thực hiện các thủ tục về thuế, đăng ký kinh doanh hoặc hoàn thuế, chỉ làm việc trực tiếp hoặc thông qua các cổng thông tin chính thức của cơ quan chức năng.

- Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần ngừng mọi giao dịch, lưu lại thông tin liên quan và trình báo ngay cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.