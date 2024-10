Thu nhập lãi thuần tăng trưởng mạnh, BVBank hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng

Ngân hàng Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) vừacông bố kết quả kinh doanh quý III/2024 với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng đúng và vượt kế hoạch. Kết quả phản ánh sự tập trung của BVBank vào chiến lược phát triển bền vững, tối ưu hóa chi phí, và mở rộng tín dụng hiệu quả qua đó khẳng định vai trò của ngân hàng trên thị trường tài chính.

Trong quý III/2024, tổng tài sản của BVBank đạt gần 99.500 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm 2023.



Tổng huy động vốn của ngân hàng tính đến ngày 30/09/2024 đạt hơn 92 nghìn tỷ đồng, tăng gần 21% so với quý III/2023, trong đó huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 67 nghìn tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc BVBank thành công thực hiện các chiến lược huy động vốn linh hoạt, nhằm đảm bảo nguồn vốn ổn định và phù hợp với tình hình thị trường.

Hoạt động tín dụng của BVBank trong quý III/2024 cũng ghi nhận những kết quả tích cực, với tổng dư nợ đạt hơn 79 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước và tăng 15% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay đạt hơn 64 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Ngân hàng đã tiếp tục triển khai nhiều gói vay ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng trong các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, đặc biệt các chương trình giảm lãi suất vay đến 2%, cơ cấu lại nợ để đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng thu nhập của BVBank đạt gần 1.700 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 47%. Kết quả có được nhờ vào tăng trưởng tín dụng ổn định và các biện pháp tái cấu trúc nguồn vốn hiệu quả.

Chi phí hoạt động của BVBank tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) cải thiện 18% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý III/2024, lợi nhuận trước thuế của BVBank đạt 182 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch năm nhờ vào kiểm soát chi phí và giữ nhịp độ tăng trưởng tín dụng đến khách hàng cá nhân.