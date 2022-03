Thu phí cảng biển để đầu tư cho hạ tầng

Phương án đã được thống nhất

Liên quan đến việc nhiều hiệp hội kiến nghị lùi thời điểm thu phí cảng biển do DN đang đối mặt với nhiều khó khăn, Phó Giám đốc Sở GTVT Bùi Hòa An cho hay khi xây dựng nghị quyết của HĐND cũng như đề án thu phí, các đơn vị đã lấy ý kiến các DN, hiệp hội, đối tượng liên quan và nhận được sự thống nhất. Ngoài ra, mức thu phí của TP HCM hiện chỉ bằng 50% mức phí của TP Hải Phòng dù số lượng container qua các cảng của TP HCM nhiều hơn Hải Phòng. Thời điểm thu phí cũng được tổ công tác, HĐND TP HCM lùi 2 lần so với dự kiến, tương ứng với số tiền tạm hoãn là 2.205 tỉ đồng. "Số tiền thu phí tạm hoãn cũng là một phần hỗ trợ DN trong thời gian bị tác động bởi dịch Covid-19. Nguồn thu phí cảng biển được dùng để đầu tư cho các công trình hạ tầng xung quanh cảng, khi đó DN sẽ giảm chi phí đi lại, chi phí logistics... Đó là sự hỗ trợ lớn và lâu dài" - Phó Giám đốc Sở GTVT khẳng định.