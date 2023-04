Thu phí taxi sân bay: Cần hài hòa lợi ích và nhiệm vụ

Chi phí tăng cao, khách hàng lãnh đủ, tài xế lo lắng

Đa số tài xế taxi thường xuyên đón trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất đều tỏ ra băn khoăn, lấn cấn về thông tin sắp tới, nhà xe TCP sẽ dừng hợp đồng thuê vị trí đậu xe ô tô ngoài trời trong sân bay. Đồng thời, sắp xếp số lượng vị trí đậu xe căn cứ vào danh sách đăng kí của các hãng.

Các xe taxi vào nhà để xe qua trạm 1 dừng lại lấy thẻ kiểm soát và ra khỏi nhà xe để qua trạm 3 vào làn C đón khách. Giá dịch vụ là 5.000 đồng/lượt và nếu đón khách ở làn D trong nhà xe thì giá dịch vụ là 15.000 đồng/lượt, áp dụng 30 phút.

Dự kiến giá dịch vụ taxi khi vào sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng từ 1/4 (ảnh H.K)

Ngoài ra, mới đây, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô tại sân bay. Dự kiến giá dịch vụ đối với khai thác kinh doanh bằng taxi là 9.100 đồng/lượt xe. Như vậy, cùng với việc thu phí vào cổng 10.000 đồng/lượt như xưa giờ thì một cuốc xe đi vào sân bay đón khách sẽ phải gánh 3 đầu phí.

Theo các tài xế, quy định mới này sẽ khiến cho khách hàng ngại đi taxi trong bối cảnh vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của xe công nghệ, bởi tất cả các loại thuế, phí ra vào sân bay khách hàng sẽ là người gánh. Ngoài ra, các tài xế lo lắng cách làm mới có thể gây nên ách tắc không đáng có trong sân bay.

Xe chờ đến lượt vào làn C sân bay (ảnh H.K)

Ngày 23/3, Hiệp hội taxi TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải để kiến nghị xem xét, cân nhắc mức phí xe taxi vào đón khách tại sân bay. Theo Hiệp hội, hiện nay 1 lần vào sân bay đón khách, xe taxi phải chịu 2 lần phí dịch vụ của 2 đơn vị khác nhau chưa kể phí vào cổng 10.000 đồng như đã thu từ trước đến nay, dẫn đến tổng mức phí của một lượt xe đón khách khá cao.

Cần hài hòa lợi ích các bên

Trao đổi với VOV, ông Tạ Long Hỷ, Tổng Giám đốc Vinasun, Chủ tịch Hiệp hội taxi TP.HCM cho rằng, cần đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe và khách hàng; vừa phối hợp giải tỏa hành khách nhanh nhất góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong sân bay.

Khách đi taxi tại làn D, nhà xe TCP vào chiều 24/3 (ảnh H.K)

Giải pháp trước mắt có thể thực hiện là xe taxi tại bãi đệm chạy thẳng vào làn C (không thông qua nhà xe TCP); taxi chạy thẳng bãi đệm vào làn B ga quốc tế và di chuyển theo làn B ga quốc tế, qua làn C ga quốc nội đón khách hoặc đề xuất mở thêm làn C1 cạnh làn C dành riêng cho taxi chính thống. Giải pháp này có thể thực hiện ngay khi ga quốc tế thường vắng khách.

Tuy nhiên, điều Hiệp hội băn khoăn là nếu như áp dụng mức thu mới từ ngày 1/4, thì đón khách ở làn C, tổng phí một lượt tối thiểu là 24.000 đồng và tại làn D tối thiểu là 34.000 đồng.

Theo ông Tạ Long Hỷ, như vậy nếu với những khách đi gần vài km thì mức phí có thể bằng hoặc cao hơn cước taxi cho lộ trình đó. Việc này có thể dẫn đến hệ lụy là taxi không vào sân bay bởi phía công ty chịu thì nặng thêm chi phí, đội thêm gấp 2 – 3 lần trước đây.

Ngoài ra, thời điểm bắt đầu thu phí theo quy định mới vào ngày 1/4/2023 là khá gấp.

Ông Tạ Long Hỷ cho biết thêm: "Chúng tôi nghĩ đơn giản là ngoài việc kinh doanh còn góp phần vào giải phóng khách hàng, bảo đảm an ninh trật tự sân bay tức là mục tiêu kép. Nếu chỉ nghĩ đến chuyện thương mại thì anh em taxi vào sân bay làm gì. Ngoài đường cũng có khách vẫy nhiều, không tốn thêm tiền cần gì ép anh em vào sân bay để phục vụ khách. Nếu đặt mục tiêu kinh tế thì sẽ mất mục tiêu phục vụ nhiệm vụ chính trị là giải tỏa hành khách nhanh, tránh ùn ứ giao thông".

Về việc này, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết, theo qui định, nhà xe TCP có địa điểm hoạt động trong khu đất khuôn viên Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, do Cảng vụ hàng không Miền Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là đơn vị điều hành, tổ chức khai thác cảng hàng không. Do đó hoạt động của nhà xe không thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải.

Sở này phối hợp tổ chức giao thông phía trong sân bay và quản lý phần giao thông bên ngoài sân bay. Do đó với các phản ánh của các doanh nghiệp kinh doanh taxi, Sở ghi nhận và sẽ làm việc với Cảng vụ và sân bay.

Ông Đỗ Ngọc Hải cho rằng các bên cần ngồi lại để có giải pháp phù hợp: "Cái chính vẫn là việc ngồi lại giữa Cảng và các đơn vị vận tải để thương thảo một giá hợp đồng, đảm bảo phù hợp hài hòa giữa doanh nghiệp cảng hàng không và hành khách, đảm bảo không thiếu xe ở trong khu vực sân bay. Sở sẽ ghi nhận và tiếp tục làm việc với Cảng hàng không Tân Sơn Nhất theo đề nghị của Hiệp hội taxi TP.HCM".

Mới đây, tại cuộc họp về hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/3/2023, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của taxi, xe buýt, xe hợp đồng điện tử và hoạt động thí điểm cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Do đó, việc thu phí taxi vào sân bay theo phương án của nhà xe TCP cần phải tính toán thận trọng để có thể hài hòa lợi ích các bên và quan trọng nhất là không để sân bay Tân Sơn Nhất lại lâm vào cảnh thiếu xe taxi để giải tỏa khách như thời gian trước./.