Thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt, hết cảnh chờ hàng giờ vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Tết

Từ ngày 9/2, thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã chủ trì, đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công ty VETC, Công ty MK Vision và các đơn vị liên quan triển khai thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ phương tiện khu vực Phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc.

Bên cạnh đó, với việc áp dụng thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt tại các địa điểm trên, Công an quận Tây Hồ đã có các biện pháp để thu phí đúng giá quy định, đảm bảo an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy với các địa điểm khác trên địa bàn.

Ông Nguyễn Danh Thụ - Chủ tịch UBND phường Quảng An , quận Tây Hồ cho biết, nhằm đảm bảo nhu cầu trông giữ phương tiện của du khách thập phương đến với Phủ Tây Hồ, năm nay, quận Tây Hồ đã bố trí 4 điểm trông giữ phương tiện xung quanh Phủ Tây Hồ, đồng thời kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động trông giữ phương tiện.

Ghi nhận của PV, trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024, lượng người dân và du khách thập phương đến Phủ Tây Hồ đi lễ, cầu may ngày đầu năm mới tăng đột biến so với ngày thường, ngày lễ khác.

Từ 30 Tết, mỗi ngày Phủ Tây Hồ đón cả hàng vạn khách đến dâng lễ cầu an.

Năm nay, du khách thập phương cảm thấy vô cùng thích thú và rất ủng hộ khi không phải dùng tiền mặt để trả các dịch vụ như: mua sắm đồ lễ, gửi xe, ăn uống... tại Phủ Tây Hồ. Bên cạnh đó, lực lượng công an có mặt điều tiết giao thông khiến việc vào lễ không còn mất nhiều thời gian, giao thông không bị tắc nghẽn như trước.

Ô tô nhanh chóng được hướng dẫn vào bãi đỗ xe được quy định sẵn.

Bãi gửi xe ngay cạnh phủ rộng rãi, phục vụ đông đảo người dân và du khách thập phương đến dâng lễ.

Phương tiện xe máy được ghi vé từ đầu phố được quy định, việc này tránh ùn tắc các phương tiện tại khu vực xung quanh Phủ Tây Hồ.

Với nỗ lực của các đơn vị có liên quan, công tác đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực phủ Tây Hồ đã có những chuyển biến tích cực.

Việc gửi xe diễn ra nhanh chóng, không còn cảnh ùn tắc, xếp hàng giờ đồng hồ để gửi xe.Áp dụng thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ phương tiện khu vực Phủ Tây Hồ. Với xe ô tô đã dán thẻ VETC sẽ thanh toán tự động qua ví VETC. Xe ô tô đã dán thẻ Epass sẽ thanh toán qua tài khoản Ngân hàng (Mã QR động). Với xe ô tô chưa dán thẻ sẽ hỗ trợ dán thẻ VETC cho khách để thanh toán.Các điểm trông giữ phương tiện đều phải niêm yết đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật và đều áp dụng thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt.Với xe máy tiến hành thu phí qua tài khoản Ngân hàng (Mã QR)

Bên cạnh đó, các cửa hàng kinh doanh tại tuyến phố phía ngoài Phủ Tây Hồ đều niêm yết giá công khai, triển khai lập tài khoản thanh toán và mã QR thanh toán kèm theo và in thống nhất mẫu logo nhận diện thanh toán không dùng tiền mặt của từng cửa hàng kinh doanh… Người dân không còn phải lo cảnh "chặt chém" khi đến lễ tại Phủ Tây Hồ.