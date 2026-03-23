Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Thủ phủ công nghiệp' một thời nhường chỗ đại công trường trên đất vàng Thủ đô

23-03-2026 - 16:05 PM | Bất động sản

Sau khi hoàn tất phá dỡ các nhà máy cũ, khu "Cao Xà Lá” đang trở thành đại công trường thi công, đánh dấu bước chuyển mình của quỹ đất vàng nội đô Hà Nội.

Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh các nhà máy công nghiệp cũ kỹ, khu đất “Cao Xà Lá” trên trục Nguyễn Trãi (phường Khương Đình, TP Hà Nội) đang chứng kiến bước chuyển mình mang tính lịch sử.

“Cao Xà Lá" là cách gọi dân dã của khu đất từng tập trung 3 nhà máy lớn: Cao su Sao Vàng, Xà phòng Hà Nội và Thuốc lá Thăng Long. Sau nhiều thập kỷ hoạt động, khu vực này đã được di dời để phục vụ quá trình tái thiết đô thị nội đô Hà Nội.

Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, toàn bộ khu đất rộng hơn 11 ha tại các địa chỉ 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi đã cơ bản hoàn tất công tác phá dỡ, giải phóng mặt bằng, đồng thời bắt đầu triển khai những hạng mục xây dựng đầu tiên của dự án đô thị mới. Không còn hình ảnh của các nhà xưởng, ống khói hay dây chuyền sản xuất, khu vực này giờ đây nhường chỗ cho máy móc thi công.

Các hạng mục tại khu vực từng là Nhà máy Thuốc lá Thăng Long đã được phá dỡ hoàn toàn, hiện máy xúc liên tục thu gom phế thải lên xe tải để vận chuyển ra khỏi công trường. Công tác dọn dẹp mặt bằng diễn ra khẩn trương, đi kèm hệ thống vòi phun nước hoạt động thường xuyên nhằm hạn chế bụi phát tán.

Sau khi công tác phá dỡ hoàn tất, khu vực này cũng trở thành điểm tập trung của nhiều lao động thu gom phế liệu, sắt thép còn sót lại từ các công trình cũ.

Nhiều trường hợp sử dụng máy cưa, thiết bị hàn cắt để tách rời các cấu kiện kim loại kích thước lớn, thuận tiện cho việc vận chuyển.

Khu vực công trường hiện được quây tôn kín và đồng bộ toàn bộ phía ngoài, với hệ thống hàng rào cao, chắc chắn chạy dọc theo các mặt tiếp giáp đường Nguyễn Trãi và các tuyến xung quanh nhằm đảm bảo an toàn thi công, hạn chế bụi, tiếng ồn phát tán ra môi trường.

Việc phá dỡ và thi công tại khu “Cao Xà Lá” diễn ra trong bối cảnh trục đường Nguyễn Trãi là một trong những khu vực có mật độ giao thông cao của Hà Nội. Đại diện đơn vị tổ chức thu công cho biết công tác vận chuyển vật liệu được thực hiện chặt chẽ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Sau khi hoàn tất công tác dọn dẹp, giải phóng mặt bằng, một số vị trí trong khu đất đã bắt đầu triển khai những hạng mục thi công đầu tiên, phục vụ xây dựng các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại và hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới.

Đầu năm 2026, TP Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng chuyển mục đích sử dụng hơn 62.000 m² đất tại số 231 Nguyễn Trãi để phát triển tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở cao tầng; đồng thời thu hồi hơn 11 ha đất tại các địa chỉ 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi - nơi từng là Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Xà phòng Hà Nội và các cơ sở liên quan, để triển khai khu chức năng đô thị. Theo quy hoạch, toàn bộ khu “Cao Xà Lá” sẽ được phát triển thành khu đô thị hiện đại với các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, văn phòng, trường học và hệ thống tiện ích đồng bộ, tổng mức đầu tư dự kiến hàng chục nghìn tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Minh Quang/VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho nhà đầu tư bất động sản: Lãi suất được dự báo sẽ "hạ nhiệt" từ khoảng tháng 6 năm nay

Tin vui cho nhà đầu tư bất động sản: Lãi suất được dự báo sẽ "hạ nhiệt" từ khoảng tháng 6 năm nay Nổi bật

Ngay tháng sau, Sun Group dự kiến triển khai dự án 7.300 tỷ tại nơi được mệnh danh “lạnh nhất Việt Nam”

Ngay tháng sau, Sun Group dự kiến triển khai dự án 7.300 tỷ tại nơi được mệnh danh “lạnh nhất Việt Nam” Nổi bật

Chủ dự án 88 Central 'lật kèo' sau 6 năm ôm đất, khách hàng 'vỡ mộng' đòi nhà

Chủ dự án 88 Central 'lật kèo' sau 6 năm ôm đất, khách hàng 'vỡ mộng' đòi nhà

15:51 , 23/03/2026
Thanh Hóa kêu gọi đầu tư 173 dự án với tổng vốn lên tới 24 tỉ USD

Thanh Hóa kêu gọi đầu tư 173 dự án với tổng vốn lên tới 24 tỉ USD

15:50 , 23/03/2026
Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, phấn đấu thông xe năm 2026

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, phấn đấu thông xe năm 2026

15:40 , 23/03/2026
TPHCM 'đóng' cầu Thủ Thiêm, cấm và hạn chế lưu thông hàng loạt tuyến đường trong 3 ngày

TPHCM 'đóng' cầu Thủ Thiêm, cấm và hạn chế lưu thông hàng loạt tuyến đường trong 3 ngày

15:33 , 23/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên