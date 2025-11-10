Thủ phủ tôm hùm "bay" hơn 20 tỉ đồng chỉ 1 đêm bão số 13

Ngày 10-11, lãnh đạo phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết địa phương tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại sau bão số 13.



Tàu thuyền đánh bắt hải sản và phục vụ nuôi tôm hùm của người dân Vũng Chào, phường Sông Cầu bị thiệt hại nặng nề sau bão số 13.

Phường Sông Cầu, đặc biệt là khu vực ven vịnh Xuân Đài, nhiều năm nay được xem là "thủ phủ" tôm hùm của tỉnh và cả nước. Trước cơn bão số 13 đổ bộ, địa phương này có gần 93.000 lồng nuôi của khoảng 2.000 hộ dân.

Bão số 13 khiến người nuôi tôm hùm của phường Sông Cầu thiệt hại nặng nề với khoảng 60%-70% lồng bè bị thiệt hại (gãy bè, rách lưới, dồn lồng), hiện nay vẫn chưa thống kê hết.

Lồng nuôi tôm hùm của người dân ước tính sơ bộ thiệt hại khoảng 1.600 lồng nuôi (700 lồng nuôi tôm hùm thịt, 900 lồng nuôi ươm). Dự kiến thiệt hại trên 20 tỉ đồng.

Với thiệt hại nặng nề của người dân nuôi trồng thủy sản, địa phương này đề nghị cần có cơ chế chính sách để ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ và cho vay lại đối với những trường hợp thiệt hại nặng do bão số 13, nhất là đối với trường hợp vay vốn để nuôi trồng thủy sản.

Hơn 1.600 lồng bè nuôi tôm hùm của người dân vịnh Xuân Đài, phường Sông Cầu bị thiệt hại sau bão số 13.

Tỉnh Đắk Lắk đã quyết định hỗ trợ trên 80 tỉ đồng khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 13 gây ra cho 46 xã, phường. Trong đó, hỗ trợ cho người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn 60 triệu đồng/nhà; nhà bị tốc mái hoàn toàn 10 triệu đồng/nhà.