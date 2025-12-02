Thứ SOOBIN lo sợ

Tối 29/11, SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER The Final của SOOBIN đã diễn ra trong không khí sôi động với quy mô hơn 10 nghìn khán giả. Sau một ngày im hơi lặng tiếng, mới đây SOOBIN đã có những chia sẻ của mình về đêm diễn này trên trang cá nhân. Và điều làm công chúng quan tâm chính là việc anh thừa nhận bản thân có một nỗi sợ khi thực hiện concert lần này đó là về sức khỏe và sức bền.

SOOBIN trải lòng sau concert ALL-ROUNDER D-3 ở TP.HCM

SOOBIN thừa nhận việc duy trì thể lực cho concert lần này là thử thách lớn nhất đối với anh trong suốt 15 năm hoạt động nghệ thuật. Anh viết: "Ngày hôm đó điều S lo nhất là sức khoẻ và sức bền, đó là 1 thử thách cực đại trong suốt 15 năm mà lúc này mình cần phải vượt qua". SOOBIN biết ơn hành trình nhiều thăng trầm, cảm ơn ekip hàng ngàn người, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả, KINGDOM, các fansite, SSL và chính bản thân mình vì chưa từng lung lay niềm tin với âm nhạc. 2025 là năm khiến anh tự hào, và anh trân trọng tất cả tình yêu dành cho mình.

SOOBIN thừa nhận việc duy trì thể lực cho concert lần này là thử thách lớn nhất đối với anh trong suốt 15 năm hoạt động nghệ thuật

Kể từ khi khép lại hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, nam ca sĩ gần như không có khoảng nghỉ khi guồng quay công việc liên tục với cường độ chóng mặt. Giai đoạn "nước rút" trước thềm concert lần này, SOOBIN phủ sóng dày đặc tại hàng loạt các sân khấu lớn nhỏ, tiêu biểu có thể kể đến sự bùng nổ tại Y-Fest, sự kiện nhạc nước đình đám WATERBOMB cùng nhiều đêm diễn khác, buộc anh phải duy trì trạng thái năng lượng cao nhất liên tục. Song song với đó, lịch trình dày đặc cho chương trình Tân Binh Toàn Năng cũng chiếm một quỹ thời gian khổng lồ, đòi hỏi sự tập trung cao độ cả về trí lực lẫn thể lực.

SOOBIN từng khiến người hâm mộ lo lắng tột độ khi phải chạy show hai sự kiện liên tiếp trong cùng một đêm

Sự bào mòn sức khỏe thực tế đã được báo hiệu từ trước, điển hình là vào tháng 8 năm nay, SOOBIN từng khiến người hâm mộ lo lắng tột độ khi phải chạy show hai sự kiện liên tiếp trong cùng một đêm. Cường độ làm việc khủng khiếp ấy khiến nam ca sĩ phải sử dụng bình oxy hỗ trợ ngay trong hậu trường để hồi phục, minh chứng rõ nét cho việc cơ thể đã bị đẩy đến giới hạn chịu đựng. Ngay khi dư âm của concert chưa kịp lắng xuống, cái tên SOOBIN đã tiếp tục được công bố trong danh sách biểu diễn tại một đại nhạc hội lớn vào ngày 12/12 tới đây. Điều này cho thấy lịch trình hoạt động của anh vẫn đang được duy trì ở mức độ rất cao.

Dù vậy, trong đêm diễn 29/11, SOOBIN vẫn giữ phong độ ổn định. Anh thể hiện nhiều thể loại âm nhạc từ ballad đến R&B và dance, hoàn thành trọn vẹn chương trình kéo dài ba giờ. Sự hỗ trợ từ gia đình, đồng nghiệp, ê-kíp SpaceSpeakers và cộng đồng người hâm mộ đã giúp anh vượt qua thử thách. Khép lại những dòng chia sẻ đầy xúc động, SOOBIN dành lời cảm ơn trân trọng nhất gửi đến ê-kíp sản xuất, ban nhạc, vũ đoàn và toàn thể khán giả đã cùng anh tạo nên những khoảnh khắc diệu kỳ.

Trong đêm diễn 29/11, SOOBIN vẫn giữ phong độ ổn định

Có thể nói, SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER The Final không chỉ đơn thuần là một dấu mốc son chói lọi trong sự nghiệp 15 năm ca hát, mà còn là minh chứng sống động cho bản lĩnh kiên cường của SOOBIN. Dù phải đối mặt với lịch trình dày đặc và sức khỏe có phần suy giảm, nam ca sĩ vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp nhất và cháy hết mình trên sân khấu, không để bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào ảnh hưởng đến chất lượng trình diễn gửi tới khán giả. Đó là hành trình của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, dám đối diện và vượt qua những giới hạn khắc nghiệt nhất để sống trọn vẹn với đam mê.