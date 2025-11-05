Thử thách robot AI hình người rán trứng trong bếp: Cái kết khiến mạng xã hội "nổ tung" bình luận

Một đoạn video ghi lại cảnh robot AI hình người G1 của công ty Unitree (Trung Quốc) cố gắng nấu ăn nhưng thất bại thảm hại đang lan truyền khắp mạng xã hội, làm dấy lên những tranh luận về giới hạn thực tế của trí tuệ nhân tạo và robot gia đình hiện nay.

Robot AI hình người G1 của công ty Unitree (Trung Quốc) cố gắng nấu ăn trong bếp. (Ảnh: IE)

Robot AI và màn nấu ăn thảm họa gây sốt mạng xã hội

Theo Interesting Engineering và Futurism, cuối tuần qua, tài khoản Bishara đăng lên nền tảng X (trước đây là Twitter) đoạn video cho thấy robot G1 của hãng Unitree trong bộ trang phục hầu gái đang loay hoay trong căn bếp. Nó cố gắng cầm chảo để nấu ăn, nhưng chỉ vài giây sau, toàn bộ món ăn trên chảo bị hất văng xuống sàn. Khi bước lùi lại để xử lý hậu quả, G1 trượt chân và ngã nhào khiến căn bếp trở nên hỗn loạn.

Đoạn clip nhanh chóng đạt hơn 1,9 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận chỉ sau vài ngày. Dưới phần bình luận, nhiều người vừa bật cười vừa bày tỏ sự lo ngại: "Nếu đây là tương lai của robot AI giúp việc, có lẽ tôi vẫn nên tự nấu ăn thì hơn."

Robot AI cố gắng cầm chảo để nấu ăn, nhưng chỉ vài giây sau, toàn bộ món ăn trên chảo bị hất văng xuống sàn. (Ảnh: Futurism)

Không dừng lại ở đó, Bishara tiếp tục chia sẻ thêm một video khác, cho thấy G1 xông mạnh vào phòng, làm vỡ cửa kính, rồi va đập vào giá đỡ camera và tường. Cả hai video đều trích từ nội dung "What Happens If You Abuse a Robot?" của YouTuber Cody Detwiler, một kênh nổi tiếng chuyên thử nghiệm giới hạn chịu đựng của robot.

Khi robot chưa sẵn sàng cho công việc trong nhà

Đây không phải lần đầu G1 của Unitree trở thành "ngôi sao bất đắc dĩ" trên mạng. Theo WebProNews, vào tháng 3 năm nay, người dùng Trung Quốc Zhang Genyuan từng giao cho G1 nhiệm vụ nấu ăn. Tuy nhiên, robot lại vật lộn với các thao tác cơ bản như đập trứng hay rót sữa, thậm chí còn làm đổ vỡ khi dọn dẹp nhà cửa.

Clip thử thách robot AI hình người rán trứng trong bếp. (Nguồn: X)

Unitree Robotics, một công ty có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc vốn nổi tiếng với các mẫu robot bốn chân như Go1 và Go2. G1 là robot AI hình người đầu tiên của họ, được thiết kế chủ yếu phục vụ nghiên cứu và ứng dụng công nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Unitree thử nghiệm mở rộng khả năng của G1 sang các công việc dân dụng như hỗ trợ trong nhà hoặc làm việc trong môi trường dịch vụ.

Dù vậy, các đoạn video lan truyền cho thấy G1 vẫn chưa sẵn sàng cho các nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo và linh hoạt cao. "Những chuyển động chính xác như cầm nắm chảo, khuấy thức ăn hay di chuyển trong không gian hẹp là những thử thách cực kỳ khó đối với robot hiện nay," chuyên trang Futurism nhận định.

Robot hình người: bước tiến lớn nhưng còn xa mới "thay người"

Theo thông tin từ Unitree, G1 cao 1,32 m, nặng 35 kg và có 23 bậc tự do. Khuôn mặt robot tích hợp hệ thống cảm biến tiên tiến, gồm LiDAR 3D, camera RealSense, microphone khử tiếng ồn và loa stereo 5 watt giúp robot có thể nhận dạng giọng nói, quan sát không gian và phản hồi bằng âm thanh rõ ràng.

G1 là robot AI hình người đầu tiên của họ, được thiết kế chủ yếu phục vụ nghiên cứu và ứng dụng công nghiệp. (Ảnh: Unitree)

Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ nhận định rằng dù phần cứng của G1 khá ấn tượng, khả năng phối hợp giữa trí tuệ nhân tạo và chuyển động vật lý vẫn là điểm yếu của nhiều mẫu robot hình người hiện nay. "Robot có thể hiểu lệnh, nhưng việc chuyển đổi nó thành hành động chính xác, an toàn trong môi trường thực tế vẫn là thách thức lớn," bài viết trên Interesting Engineering nhận xét.

Tương lai từ phòng thí nghiệm ra đời sống

Việc các mẫu robot AI như G1 gặp sự cố không chỉ mang tính giải trí mà còn cho thấy những giới hạn cần vượt qua trong nghiên cứu robot học. Các nhà phát triển đang hướng tới thế hệ robot biết tự điều chỉnh, học hỏi từ lỗi sai và làm việc an toàn hơn khi tương tác với con người.

Unitree hiện vẫn tập trung phát triển G1 cho mục đích công nghiệp và thử nghiệm trong môi trường kiểm soát. (Ảnh: The Verge)

Unitree hiện vẫn tập trung phát triển G1 cho mục đích công nghiệp và thử nghiệm trong môi trường kiểm soát. Hãng cho biết các mẫu robot dân dụng sẽ chỉ được ra mắt khi "độ an toàn và độ chính xác đạt tiêu chuẩn".

Từ những cú ngã trong bếp của G1, có thể thấy con đường để robot AI thực sự trở thành "trợ lý gia đình" vẫn còn khá dài nhưng mỗi lần thất bại lại là một bước tiến giúp thế giới tiến gần hơn đến tương lai nơi con người và robot có thể sống và làm việc cùng nhau.