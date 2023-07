Thủ Thiêm trở thành “thủ phủ” nguồn cung văn phòng cho thuê trong quý 2 của TPHCM

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, trong 6 tháng năm 2023, loạt dự án văn phòng chất lượng cao ở khu vực quận 1 và KĐT mới Thủ Thiêm chào thị trường. Trong đó, KĐT Thủ Thiêm chiếm đến 91% tổng nguồn cung mới.

Thị trường văn phòng cho thuê trong 6 tháng đầu năm diễn ra ổn định với công suất thuê đạt mức cao 91%, chỉ giảm 1 điểm phần trăm theo quý sau khi một số công ty vừa và nhỏ trả mặt bằng tại các tòa nhà hạng B và C.

Giá thuê cũng giữ vững so với quý trước ở mức 747,000 đồng/m2/tháng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, theo Savills, các tòa nhà văn phòng hạng A hoạt động tốt nhất so với các phân khúc khác, với công suất lên đến 94% và giá thuê đạt 1,4 triệu đồng/m2/tháng. So với các thành phố lớn khác trong khu vực, vào quý 2/2023, văn phòng hạng A tại Tp.HCM có tỷ lệ trống thấp và giá thuê cao hơn Jakarta, Kuala Lumpur và Bangkok.

Bà Giang Huỳnh, Phó Giám đốc, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và S22M, Savills Tp.HCM đánh giá, thị trường văn phòng Hạng A tại Tp.HCM hoạt động tốt so với các thành phố khác trong khu vực. Nguồn cung tương lai đa dạng sẽ tiếp tục kéo theo khả năng hấp thụ của thị trường.

Trong nửa cuối năm 2023, thị trường kỳ vọng đón nguồn cung lớn với 237.000 m2 từ 13 dự án. Hạng A sẽ chiếm lĩnh với 64% thị phần. Khu vực trung tâm chiếm 56% nguồn cung tương lai với các dự án đáng chú ý như Nexus, VPBank Saigon Tower, The Waterfront Saigon và khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ chiếm 35% với The METT, The Hallmark.

Theo Savills, đến 2026, dự kiến có thêm 360.000 m2 văn phòng mới tại thị trường. Về xu hướng văn phòng, nhu cầu đối với văn phòng xanh ngày càng tăng phần nào tác động tới nguồn cung. Đến 2026, hơn 70% nguồn cung tương lai Hạng A và B tại thị trường Tp.HCM.

Khảo sát các giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2023, Savills chỉ ra các giao dịch di dời chiếm tỷ trọng lớn nhất (34%) và tiếp đó là thành lập mới (29%).

Các khách thuê nhóm ngành Tài chính, bảo hiểm, bất động sản (FIRE), Công nghệ thông tin (ICT), Phân phối và Tư vấn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Khách thuê FIRE chiếm 27% thị phần, giảm 2 điểm phần trăm theo năm và ICT chiếm 24%, giảm 5 điểm phần trăm theo năm. Khách thuê ngành Phân phối chiếm 19%, tăng 7 điểm phần trăm theo năm và ngành Tư vấn chiếm 16%, tăng 8 điểm phần trăm theo năm.

So với các thị trường văn phòng mới trong khu vực, Tp.HCM được đánh giá là điểm sáng với sự phát triển năng động của nền kinh trẻ sôi động. Đây là thành phố xếp thứ 83 trong top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp mới nổi trên thế giới theo báo cáo năm 2023 của Startup Genome. Điều này là một tín hiệu tích cực cho nhu cầu thuê văn phòng trong tương lai.