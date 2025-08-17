Thứ tiếng thuộc top khó học nhất thế giới ngày càng hot và đang được khuyến khích dạy tại các trường phổ thông ở Việt Nam!

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa ký Thoả thuận bổ sung bản ghi nhớ hợp tác nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và người đồng cấp Bộ Giáo dục Hàn Quốc, bà Choi Eun-ok đã ký kết Thoả thuận bổ sung bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục. Thỏa thuận bổ sung nhằm thúc đẩy và tăng cường giáo dục tiếng Hàn trong các trường phổ thông tại Việt Nam trên cơ sở hợp tác chung của các Bên.

Trong những năm gần đây, tiếng Hàn đang trở thành một ngôn ngữ ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Không chỉ thu hút các bạn trẻ yêu thích văn hóa Hàn Quốc, K-pop hay phim ảnh, mà nhu cầu học tiếng Hàn còn tăng mạnh nhờ cơ hội nghề nghiệp và hợp tác kinh tế giữa hai nước. Nhiều trung tâm và trường học đã mở các khóa học tiếng Hàn từ cơ bản đến nâng cao, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh, sinh viên và người đi làm.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Hàn, tạo cơ hội cho thế hệ học sinh Việt Nam tiếp cận sớm với ngôn ngữ, văn hóa và các cơ hội nghề nghiệp liên quan đến Hàn Quốc.

Tiếng Hàn đang cực hot tại Việt Nam

Ki ểm "nghìn đô" không khó nếu thật sự giỏi

Ngôn ngữ Hàn là ngành học tìm hiểu chuyên sâu về đất nước Hàn Quốc. Khi theo học ngành này, sinh viên sẽ được đào tạo sử dụng thành thạo 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết và trang bị những kiến thức về nhiều khía cạnh khác như: văn hóa, lịch sử, con người, chính trị, du lịch... của xứ sở Kim chi. Việc học ngôn ngữ Hàn có thể giúp cho người học cải thiện kỹ năng giao tiếp, mở rộng quan hệ với người Hàn và tăng cơ hội việc làm liên quan đến Hàn Quốc.

Theo Tạp chí Tài chính , Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực khoảng 93,8 tỷ USD, kim ngạch song phương hai nước năm 2024 đạt 81,5 tỷ USD, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Đây là tín hiệu đáng mừng cho các cử nhân Ngôn ngữ Hàn bởi cơ hội để vào làm trong các công ty Hàn Quốc, công ty Việt Nam có quan hệ hợp tác với Hàn Quốc,… là vô cùng rộng mở.

Cơ hội để vào làm trong các công ty Hàn Quốc, công ty Việt Nam có quan hệ hợp tác với Hàn Quốc,… là vô cùng rộng mở

Sau khi học tập, sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn có thể đảm nhiệm một trong các vị trí công việc sau:



- Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương, biên tập viên tại các nhà xuất bản, trung tâm tin tức, cơ quan báo chí sử dụng ngôn ngữ Hàn.

- Thư ký, trợ lý đối ngoại tại các công ty có yếu tố Hàn Quốc, tham gia hoạt động giao dịch với đối tác nước ngoài sử dụng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, tổ chức tour du lịch,…

- Nghiên cứu viên, giảng dạy ngôn ngữ Hàn hoặc học lên những bậc học cao hơn liên quan tới lĩnh vực ngôn ngữ Hàn.

Phụ nhập rất cao nếu bạn giỏi tiếng Hàn và có thêm kỹ năng khác như kinh doanh, tư vấn khách hàng...

Để học tốt ngành ngôn ngữ Hàn, bạn cần có các phẩm chất cần như sau: (1) Có sở thích với việc học ngôn ngữ và tìm hiểu văn hóa của Hàn Quốc; (2) Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn; (3) Có khả năng học tập và tìm hiểu mới thông tin một cách chăm chỉ và tự tin; (4) Có khả năng làm việc nhóm và cùng nhau giải quyết các vấn đề; (5) Có sự quan tâm và chăm chỉ đối với các chủ đề liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa của Hàn Quốc.

Điểm chuẩn cao ngất ngưởng

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong thời đại số, các trường đại học không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, hướng tới mô hình hiện đại và gắn kết với xu hướng quốc tế, giúp sinh viên nhanh chóng làm quen với môi trường công việc thực tế. Ví dụ, các khóa học ngành tiếng Hàn có thể được thiết kế bao gồm:

- Khối kiến thức chung: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, Tin học, Ngoại ngữ cơ sở, GDTC, GDQP, Kỹ năng bổ trợ.

- Khối kiến thức theo lĩnh vực: Kinh tế quốc tế, các môn tự chọn khác.

- Khối kiến thức theo khối ngành: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nhập môn Việt ngữ học, Tư duy phê phán, Nhập môn văn hóa các nước ASEAN…

- Khối kiến thức theo nhóm ngành: gồm các học phần về Ngôn ngữ - Văn hóa, học phần về tiếng Hàn Quốc.

- Khối kiến thức ngành: gồm các môn Phiên, Biên dịch, Lý thuyết và nghiệp vụ biên phiên dịch, Biên - phiên dịch chuyên ngành kinh tế thương mại, Văn hóa Doanh nghiệp Hàn Quốc, Kinh tế - Chính trị Hàn Quốc, Dịch văn bản tin tức báo chí… cùng học phần kiến tập, thực tập, khóa luận tốt nghiệp.

Một số trường đào tạo Ngôn ngữ Hàn chất lượng và điểm chuẩn trong k ỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (36,38 điểm); Đại học Hà Nội (34,59); Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (24,5 điểm); Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (25,07); Đại học Sư phạm TP.HCM (25,02 điểm)...

Theo nghiên cứu của Học viện Dịch vụ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc (tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại), tiếng Nhật và tiếng Hàn là 4 ngôn ngữ khó học nhất thế giới với người Mỹ.

Tổng hợp