Thứ trưởng Bộ Tài chính: Tối đa 5 doanh nghiệp được thí điểm giao dịch tiền mã hóa

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi tại họp báo Chính phủ ngày 5/10. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/10, ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính đã thông tin về việc thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hoá.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tài Chính cho biết, đến thời điểm này, chưa nhận được đề xuất chính thức nào. Tuy nhiên, sau khi Nghị quyết số 05/2025 được ban hành, một số doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng ký ngành nghề kinh doanh, trong đó có liên quan đến tài sản mã hóa.

Ở cấp kỹ thuật, một số doanh nghiệp cũng đã gặp gỡ, trao đổi với các đơn vị chức năng trong Bộ Tài chính để có đầy đủ thông tin nhất nhằm hoàn thiện đề án. Theo ông Chi, việc này giúp doanh nghiệp có đủ thông tin, chuẩn bị một cách chính xác nhất, nhanh nhất trong hoàn thiện đề án của mình, cũng như có quy trình cụ thể phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, thẩm định, cấp phép triển khai thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo đúng Nghị quyết số 05.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin thêm, Bộ Tài chính kỳ vọng có nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhưng tối đa chỉ 5 doanh nghiệp được cấp phép theo quy định của Chính phủ.

Ông cho biết Bộ Tài chính đang triển khai các nhiệm vụ để trong thời gian sớm nhất có những doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện được cấp phép và hoạt động trên thị trường.

Bộ rất mong đẩy nhanh tiến độ để có thể cấp phép trước 2026. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào chuẩn bị các điều kiện của các doanh nghiệp có đáp ứng được các yêu cầu hay không.

Sau khi Nghị quyết số 05/2025 được ban hành, nhiều doanh nghiệp lớn trong nước đã bày tỏ dự định tham gia vào lĩnh vực này.

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Kinh Doanh Tiền Mã Hóa Và Tài Sản Mã Hóa Vimexchange (Vimexchange) được thành lập với vốn điều lệ lên tới 10.000 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group) góp 5.000 tỷ đồng, nắm 50% vốn; Công ty CP Dược phẩm Vimedimex 2 góp 1.500 tỷ đồng, tương ứng 15% vốn Vimexchange.

Các cổ đông còn lại của Vimexchange gồm: Công ty CP Vàng bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải (10%)Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình (10%); Công ty CP Biển Tiên Sa (6%); Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình (2%); Công ty CP Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam (5%) và Công ty CP Quản lý quỹ quốc tế (2%).

Ngày 30/9, Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) được thành lập với vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Theo dữ liệu từ Cổng đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập LPEX gồm: ông Dương Văn Quyết sở hữu 40% vốn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Vũ Phát Đạt mỗi người nắm 30%.

Ngoài ra còn có Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) được thành lập ngày 19/9/2025 với vốn điều lệ 25 tỷ đồng; trong đó, Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) góp 11% vốn; LynkiD (50%) và Future Land (39%).