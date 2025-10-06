Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Bộ Tài chính chưa nhận được đề xuất nào của doanh nghiệp về việc thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hoá

06-10-2025 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, cho đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính chưa nhận được đề xuất nào của doanh nghiệp về việc thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hoá, nhưng Bộ nắm được thông tin có một số doanh nghiệp đã chuẩn bị cho việc này.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Bộ Tài chính chưa nhận được đề xuất nào của doanh nghiệp về việc thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hoá- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. (Ảnh: VGP)

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, được tổ chức chiều 5/10/2025, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đến thời điểm này Bộ Tài chính đã nhận được bao nhiêu đề xuất của doanh nghiệp thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa và dự kiến khi nào có những doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép và phê duyệt?

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai, trong đó Bộ đã tập trung xây dựng các Nghị định chi tiết để có thể thực hiện thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

“Chúng tôi đã phân công các đơn vị soạn thảo các nội dung liên quan như chính sách thuế đối với giao dịch, phí, lệ phí trong giao dịch tài sản mã hóa… Chúng tôi cũng đã triển khai xây dựng các quy định liên quan về kế toán của hoạt động này cho các doanh nghiệp cũng như các đối tượng tham gia thị trường này. Đặc biệt, chúng tôi xây dựng quy trình phối hợp triển khai giữa Bộ Tài chính và một số bộ ngành có liên quan như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…, để xin ý kiến và hoàn thiện các quy trình triển khai cấp phép, xem xét cấp phép cho các đơn vị”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Thứ trưởng cho biết thêm, cho đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính chưa nhận được đề nghị nào của doanh nghiệp nhưng Bộ nắm được thông tin có một số doanh nghiệp đã chuẩn bị cho việc này, như đăng ký ngành nghề kinh doanh cho việc tham gia thị trường tài sản mã hóa, cũng đã có phối hợp ở cấp kỹ thuật với cán bộ Bộ Tài chính để trao đổi vấn đề về công nghệ thông tin, năng lực của cán bộ, các yêu cầu về vốn, các quy trình nghiệp vụ… để làm sao doanh nghiệp có đủ thông tin, chuẩn bị một cách chính xác nhất, nhanh nhất trong hoàn thiện đề án của mình.

Đồng thời, có quy trình cụ thể phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, thẩm định, cấp phép triển khai thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo đúng Nghị quyết số 05.

“Chúng tôi hy vọng có nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhưng tối đa cũng chỉ có 5 doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ. Chúng tôi đang triển khai nhanh nhất để trong thời gian sớm nhất có thể có những doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện được cấp phép và thực hiện hoạt động này trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất mong đẩy sớm hơn trước thời điểm của năm 2026. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào chuẩn bị các điều kiện của các doanh nghiệp có đáp ứng được các yêu cầu hay không. Mong rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, chúng ta sẽ đẩy sớm được tiến độ này”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Theo Hải Sơn

Nhịp Sống Thị Trường

