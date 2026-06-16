Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Sửa Luật Chứng khoán nhằm nâng cao sức hấp dẫn của thị trường

Chiều ngày 15/6/2026, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), UBCKNN đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về tiến độ xây dựng và các nội dung trọng tâm của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Toàn cảnh Buổi làm việc. Ảnh: TTTT

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi dự và chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc, về phía UBCKNN có Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương, Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Lê Thị Việt Nga, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Về phía, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc Hội có đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính và các ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, đại diện lãnh đạo Vụ Kinh tế Tài chính.

Buổi làm việc được tổ chức nhằm chuẩn bị cho công tác xây dựng dự án Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán theo Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc Hội.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đánh giá việc Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm việc sớm với cơ quan chủ trì soạn thảo có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dự án Luật đang được xây dựng với tiến độ khẩn trương.

Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán lần này xuất phát trước hết từ yêu cầu thể chế hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong giai đoạn mới, đặc biệt là yêu cầu hoàn thiện thể chế, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68 và phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững.

Lãnh đạo UBCKNN chia sẻ mục tiêu của dự án Luật lần này là lựa chọn các nội dung thật sự cấp thiết, có căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn rõ ràng, để sửa đổi có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời xử lý những vướng mắc đang đặt ra đối với sự phát triển của thị trường và yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn tới.

Theo đó, Chủ tịch UBCKNN cho biết dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung các nhóm chính sách gồm: tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán; bổ sung nhóm chính sách mới như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán và tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu; chuyển đổi số, giao dịch điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chứng khoán, hoạt động của các tổ chức trung gian thị trường. Dự thảo Luật cũng rà soát, sửa đổi các quy định nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai và áp dụng sau khi ban hành.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTTT

Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết với tinh thần tiếp cận "từ sớm, từ xa" , Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội sẽ đồng hành cùng với cơ quan soạn thảo văn bản pháp luật ngay từ giai đoạn đầu để nắm bắt vấn đề, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp xử lý những nội dung cần hoàn thiện trong quá trình xây dựng dự án Luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Tài chính đánh giá việc sửa đổi Luật phù hợp với yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán, tăng cường khả năng huy động vốn cho nền kinh tế, cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường lên hạng cao hơn của các tổ chức xếp hạng và xu thế phát triển của thế giới.

Đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Quốc hội thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán, phù hợp với các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đề nghị hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, lên kế hoạch cụ thể để cùng đồng hành, hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tại buổi làm việc, các đại biểu của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và UBCKNN đã cùng trao đổi về quy trình, thủ tục triển khai dự án Luật và thảo luận, góp ý về các nội dung lớn của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Các ý kiến tập trung làm rõ sự cần thiết sửa đổi Luật trong bối cảnh mới; phạm vi, nội dung sửa đổi; tính đồng bộ với các luật có liên quan; đồng thời đánh giá tác động của các chính sách mới nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTTT

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Chứng khoán không chỉ đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển thị trường vốn và nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực cho nền kinh tế, mà còn phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tham chiếu các thông lệ quốc tế tốt, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của thị trường và đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ trưởng giao UBCKNN tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự án Luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định; đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, kịp thời trao đổi, giải trình các nội dung liên quan để các cơ quan của Quốc hội có thêm cơ sở nắm bắt tiến độ, nội dung chính sách và chuẩn bị cho quá trình thẩm tra dự án Luật theo quy định.