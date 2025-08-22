Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tục hưởng trợ cấp thai sản với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

22-08-2025 - 18:26 PM | Xã hội

Thủ tục hưởng trợ cấp thai sản với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Quyết định 863/QĐ-BNV ngày 7/8/2025 của Bộ Nội vụ.

THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết.

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

3.1. Thành phần hồ sơ

- Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

- Trường hợp thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ hoặc con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì hồ sơ là một trong các giấy tờ sau đây:

+ Bản chính hoặc bản sao bản tóm tắt hồ sơ bệnh án có thể hiện thông tin con chết;

+ Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện của lao động nữ sinh con có thể hiện thông tin con chết;

+ Bản sao giấy báo tử của con;

+ Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp con chết trong vòng 24 giờ sau khi sinh.

3.2. Số lượng hồ sơ: Không quy định

4. Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Lao động nữ sinh con, lao động nam có vợ sinh con, người trực tiếp nuôi dưỡng.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc hưởng trợ cấp thai sản

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định của Bộ Y tế.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Lao động nữ sinh con có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Lao động nam có vợ sinh con có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp thai sản.

11. Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2024.

Từ năm 2026, những trường hợp sau sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động chú ý!

Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào?

3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào? Nổi bật

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường Nổi bật

Nhờ công an tìm người chuyển nhầm 2 tỉ đồng vào tài khoản

Nhờ công an tìm người chuyển nhầm 2 tỉ đồng vào tài khoản

18:05 , 22/08/2025
Bắt Du Nguyễn Gia Hoài Thương cùng nhiều nhân viên cơ sở 90’s House ở TPHCM: Hiện trường có gì?

Bắt Du Nguyễn Gia Hoài Thương cùng nhiều nhân viên cơ sở 90’s House ở TPHCM: Hiện trường có gì?

17:50 , 22/08/2025
Cơn bão sắp hình thành rất mạnh, không có giai đoạn suy yếu, hôm nào sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta?

Cơn bão sắp hình thành rất mạnh, không có giai đoạn suy yếu, hôm nào sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta?

17:22 , 22/08/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 22-8: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Ninh Thuận, Hải Phòng...

Kết quả xổ số hôm nay, 22-8: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Ninh Thuận, Hải Phòng...

17:04 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên