Thứ tưởng bỏ đi nhưng lại có công dụng "vàng 10" với sức khỏe, hầu như nhà nào cũng có

Làm trắng răng: Vỏ chuối tưởng bỏ đi nhưng nó lại rất giàu kali có thể giúp làm giảm các vết ố vàng xuất hiện do tiêu thụ một số đồ uống như cà phê và trà và một số thực phẩm như quả việt quất và quả mâm xôi. Để làm trắng răng bạn lấy phần bên trong của vỏ chuối và chà lên răng trong 2 phút. Rửa lại răng và lặp lại hàng ngày.



Không chỉ quả mà vỏ chuối cũng tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Làm mờ sẹo: Theo Lao Động vỏ chuối có khả năng làm giảm đáng kể kích ứng da như sưng, đỏ và sẹo. Chúng cũng chứa các axit béo ester hóa thực sự đã được phân lập và kết hợp thành nhiều loại thuốc làm giảm tầm nhìn của các vết sẹo. Nếu muốn làm mờ sẹo, bạn chỉ cần lấy vỏ chuối và áp dụng nó vào khu vực bị ảnh hưởng. Để trong một giờ hoặc qua đêm. Lặp lại hàng ngày, vết sẹo của bạn sẽ mờ đi trông thấy.

Có thể làm giảm nguy cơ ung thư: Vỏ chuối chứa nhiều polyphenol, carotenoid và các chất chống oxy hóa khác có tác dụng chống lại các gốc tự do gây ung thư trong cơ thể. Ăn vỏ chuối, đặc biệt là vỏ xanh, chưa chín, có thể làm tăng mức độ chống oxy hóa và giúp giảm nguy cơ ung thư. Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống các nghiên cứu về đặc tính chống ung thư của vỏ chuối được thực hiện trong ống nghiệm, do đó cần nghiên cứu sâu hơn để hiểu liệu vỏ chuối có thể làm giảm nguy cơ ung thư ở người hay không.

Làm giảm mụn trứng cá: Vỏ chuối chứa vitamin C, E và chúng cũng chứa kali, kẽm, sắt, mangan. Những chất dinh dưỡng này có thể làm dịu làn da bị viêm và giảm sự bùng phát mụn trứng cá. Hơn nữa, vỏ chuối có chứa lutein và carotenoids là những hợp chất hòa tan trong chất béo giúp chống viêm và mụn trứng cá. Bạn chỉ cần chà vỏ chuối lên da và để trong 5 đến 10 phút, sau đó rửa sạch, lặp lại 2 lần mỗi ngày sẽ thấy tác dụng kỳ diệu.

Giảm cholesterol: Vỏ chuối có cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp giảm cholesterol và giữ cho cholesterol không bám vào thành động mạch. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Chống tia cực tím: Vỏ chuối giàu các hợp chất hoạt tính sinh học như phenolics, flavonoid, tannin, carotenoids và alkaloid, giúp ngăn ngừa các gốc tự do, bảo vệ da khỏi bức xạ UV.

Rất tốt cho tiêu hóa: Vỏ chuối giàu chất xơ, hỗ trợ nhu động ruột làm giảm táo bón và tiêu chảy. Đây có thể là lợi ích đặc biệt quan trọng của vỏ chuối đối với những người mắc bệnh Crohn, hội chứng ruột kích thích. Chất xơ cũng hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn tốt trong ruột, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh và giữ cho đường ruột khỏe mạnh.

Giảm trầm cảm: Có thể bạn chưa biết hàm lượng tryptophan cao trong chuối kết hợp với B6 trong vỏ chuối có thể giúp giảm một số triệu chứng trầm cảm và các rối loạn tâm trạng khác. Tryptophan được chuyển đổi thành serotonin, chất giúp ta thấy hưng phấn và hạnh phúc, có thể cải thiện tâm trạng của bạn. Vitamin B6 có thể giúp cải thiện giấc ngủ, có tác động tích cực đến tâm trạng theo thời gian.

Tốt cho mắt: Vitamin A có thể giúp giữ cho đôi mắt khỏe mạnh. Vitamin này có nhiều trong cả chuối và vỏ chuối. Ngoài ra, vỏ chuối còn giúp làm giảm bọng mắt, quầng thâm và nếp nhăn.

Giảm đau hiệu quả: Vỏ chuối rất giàu hợp chất hoạt tính sinh học, chẳng hạn như carotenoid và polyphenol… có đặc tính chống viêm, rất hữu ích trong việc giảm đau cơ thể.

Tăng cường hệ miễn dịch: Thông tin trên VOV vitamin C và các chất chống oxy hóa trong vỏ chuối giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Vitamin C giúp kích thích sản xuất các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Vitamin C không chỉ giúp tăng số lượng tế bào miễn dịch mà còn tăng cường chức năng của chúng. Vitamin C giúp các tế bào miễn dịch di chuyển nhanh hơn đến vị trí nhiễm trùng, nhận diện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn.