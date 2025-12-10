Thủ tướng chỉ đạo đặc biệt quan trọng với siêu dự án 16 tỷ USD của Việt Nam kỳ vọng cạnh tranh với Singapore

Tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải diễn ra sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo "nóng" về tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, cơ quan chủ quản các dự án thành phần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẩn trương rà soát các công việc còn lại, xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để bảo đảm khai thác chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình, tổ chức khai thác thử để bảo đảm khai thác thương mại vào đầu năm 2026.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD, trong đó giai đoạn 1 dự kiến khai thác vào năm 2026 với vốn đầu tư 5,45 tỷ USD, đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm.

Trong lần trả lời báo chí hồi năm 2022, lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khi đó đã nói rằng “kỳ vọng đặt ra khi xây dựng dự án sân bay Long Thành là thành cảng hàng không trung chuyển lớn trong khu vực, cạnh tranh với các sân bay lớn như Changi của Singapore, Suvarnabhumi của Thái Lan... ".

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện các hạng mục công trình, tổ chức khai thác thử để bảo đảm sân bay Long Thành khai thác thương mại vào đầu năm 2026.

Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm 2025 chỉ còn 20 ngày và thời điểm 19/12 chỉ còn 10 ngày, Thủ tướng lưu ý khối lượng công việc của nhiều dự án, công trình vẫn rất lớn cần phải hoàn thành.

Liên quan công tác chuẩn bị cho lễ khởi công và khánh thành diễn ra dịp 19/12, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát, đăng ký bổ sung các dự án đủ điều kiện, bảo đảm hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý trước khi tổ chức khánh thành hoặc khởi công.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì tổng hợp danh mục dự án; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, bộ ngành và VTV xây dựng chương trình, kịch bản và phương án tổ chức. Thủ tướng nhấn mạnh: "Các công trình khánh thành phải có cảnh quan khang trang, sạch đẹp".

Về nguồn vốn, Bộ Tài chính được giao bố trí kinh phí căn cứ theo tiến độ và đề xuất của từng dự án; các địa phương có trách nhiệm chủ động cân đối nguồn lực. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải tổ chức thực hiện đầy đủ công tác bảo hành, bảo trì các công trình sau khi đưa vào sử dụng.

Để đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư phục vụ kế hoạch giai đoạn 2026–2030, Thủ tướng yêu cầu cơ quan chủ quản khẩn trương lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: Bắc Kạn – Cao Bằng, Hòa Bình – Mộc Châu (Km0–Km19), Cam Lộ – Lao Bảo, Quảng Ngãi – Kon Tum.

Đồng thời, các bộ, ngành và địa phương phải tăng tốc hoàn thiện thủ tục, triển khai giải phóng mặt bằng cho loạt dự án: Bắc Kạn – Cao Bằng, Hòa Bình – Mộc Châu (Km0–Km19), Cam Lộ – Lao Bảo, Vinh – Thanh Thủy, Quảng Ngãi – Kon Tum, mở rộng cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình, và đường kết nối sân bay Gia Bình.

Đối với các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng cùng các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đúng tiến độ. Các bộ, ngành phải chủ động triển khai nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ và kịp thời hỗ trợ địa phương xử lý vướng mắc, không để bất kỳ điểm nghẽn nào ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Quán triệt tinh thần "thần tốc, táo bạo hơn nữa", Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu tập trung cao độ, chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan mặt bằng, vật liệu xây dựng… một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất.



