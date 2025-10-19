Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ tướng chỉ đạo dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải hoàn thành vào cuối năm 2026

19-10-2025 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chậm nhất tới ngày 30-11-2026 phải hoàn thành dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, không được để xảy ra tiêu cực.

Ngày 19-10, sau tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, đôn đốc dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (phường An Bình) đang bị chậm tiến độ nhiều năm, gây lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Thủ tướng cũng đã tới Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ tại phường Ninh Kiều), kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất và thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ, các bệnh nhân và người nhà tại đây.

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.700 tỉ đồng (gồm nguồn vốn ODA với Hungary và đối ứng trong nước), quy mô 500 giường. Khởi công tháng 10-2017, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020, dự án được kỳ vọng trở thành bệnh viện ung bướu lớn nhất và hiện đại nhất khu vực ĐBSCL.

Tuy nhiên, năm 2022, dự án tạm dừng thi công khi đạt 82% khối lượng xây dựng, hơn 16% phần cung cấp và lắp đặt thiết bị. Từ đó đến nay, công trình này nằm phơi mưa nắng và cỏ dại mọc um tùm.

Dự án đã ngưng thi công 3 năm nay

Trong khi đó, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ) tiếp tục hoạt động trong tình trạng cơ sở vật chất chật hẹp, xuống cấp nhưng phải tiếp nhận khối lượng lớn bệnh nhân đến từ TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận, dẫn tới quá tải nghiêm trọng, nhiều bệnh nhân phải nằm ghép giường.

Kiểm tra tại hiện trường dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục tiến hành các công việc sau kết luận thanh tra dự án này, ai sai phạm thì xử lý theo quy định, thẩm quyền của cấp nào cấp đó xử lý; đồng thời khoanh lại hiện trạng, tiến hành khởi động lại dự án, coi công trình này thuộc diện khẩn cấp.

Cùng ngày, Thủ tướng đi kiểm tra khu nhà ở xã hội Nam Long 2 và thăm hỏi cũng như tặng quà cho cư dân nơi đây

Thủ tướng chỉ đạo sớm ra quyết định kết thúc thực hiện dự án bằng vốn ODA và chuyển sang hình thức đầu tư công, trong đó có ngân sách trung ương; nghiệm thu, thanh toán với các phần việc đã xong; tiếp tục triển khai các công việc về xây dựng, thiết bị….

Đồng thời, ủy quyền cho Cần Thơ thực hiện, chậm nhất tới 30-11-2026 phải hoàn thành, từ ngày 1-1-2027 đi vào hoạt động; không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Theo Ca Linh

Người Lao Động

