Phát hiện gần 4.000 tài xế vi phạm trong ngày đầu kiểm tra nồng độ cồn

Đại diện Cục CSGT cho biết, theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về tăng cường lực lượng CSGT kiểm soát Chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong toàn quốc vào 1 khung giờ nhất định.

Theo đó, từ 19h đến 22h ngày 18.10 tiếp tục thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong toàn quốc trong một khung giờ nhất định, lực lượng CSGT Công an 34 địa phương đã kiểm soát nồng độ cồn đối với 63.240 lái xe, người điều khiển phương tiện (1.860 xe khách, 3.128 xe tải, 16.051 xe con, 41.067 xe mô tô, 1.131 xe thô sơ);

Trong đó, lực lượng CSGT lập biên bản xử lý đối với hành vi điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn 2.523 trường hợp (2 xe khách, 10 xe tải, 82 xe con, 2.401 xe mô tô, 28 xe thô sơ).

Trong đó, các địa phương phát hiện vi phạm nhiều là: Bắc Ninh (259 trường hợp), Hải Phòng (207 trường hợp), Phú Thọ (198 trường hợp), An Giang (187 trường hợp), Lào Cai (179 trường hợp), Thái Nguyên (174 trường hợp)….

Tổng hợp kết quả ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề nồng độ cồn đối với 2 khung giờ từ 12h đến 14h30’ và từ 19h đến 22h ngày 18.10.2025, như sau: Đã kiểm soát 111.542 lái xe, người điều khiển phương tiện (3.663 xe khách, 6.675 xe tải, 26.348 xe con, 72.879 xe mô tô, 1.974 xe thô sơ).

Phát hiện và lập biên bản xử lý 3.829 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (4 xe khách, 18 xe tải, 147 xe con, 3.615 xe mô tô, 45 xe thô sơ).

Theo đánh giá của Cục trưởng Cục CSGT, kết quả này đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nghiêm cấm điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn, tại các thành phố lớn có kết quả xử lý mặc dù cao nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

Việc trong ngày 18.10, lực lượng CSGT đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra gần 4.000 vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguyên nhân xuất phát từ người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn là con số đáng báo động.

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.