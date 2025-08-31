Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân ăn Tết Độc lập

Khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 152/CĐ-TTg ngày 30/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ điện Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ: Triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 29 tháng 8 năm 2025 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP về việc tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1867/QĐ-TTg về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bộ Tài chính đã chuyển kinh phí tặng quà đến các địa phương.

Để triển khai kịp thời việc tặng quà cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bảo đảm chuyển quà đến người dân đúng thời hạn, đúng đối tượng, an toàn, không bỏ sót, không trùng lặp

1. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 263/NQ-CP và Quyết định số 1867/QĐ-TTg, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các Bộ, cơ quan liên quan để bảo đảm chuyển quà đến người dân đúng thời hạn theo yêu cầu, đúng đối tượng, an toàn, không bỏ sót và không trùng lặp.

2. Các đồng chí Bộ trưởng: Bộ Công an, Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 263/NQ-CP và Quyết định số 1867/QĐ-TTg; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thực hiện tặng quà cho người dân theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản trên.

3. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để triển khai kịp thời, an toàn, hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

4. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.

Bổ sung hơn 10,7 nghìn tỷ đồng cho ngân sách địa phương tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 29/8/2025 về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Quyết định nêu rõ, bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ chi tiết cho 34 tỉnh, thành phố để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với tổng kinh phí là 10.700.242.800.000 đồng; chi tiết mức bổ sung cho từng tỉnh, thành phố theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được giao bổ sung kinh phí nêu trên, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí bổ sung theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Chính phủ về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tổ chức tặng quà cho nhân dân bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Tặng quà cho toàn dân ăn Tết Độc lập

Trước đó, ngày 28/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công điện nêu: Trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại văn bản số 17129-CV/VPTW ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chuyển phần quà đến người dân sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh

Thứ nhất, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp ( chuyển khoản hoặc trực tiếp ) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 02/9/2025.

Mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời

Thứ hai, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29 tháng 8 năm 2025 bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.

Tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân chào mừng Quốc khánh 2/9

Thứ tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Thứ năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện công tác thông tin truyền thông về chính sách nêu trên của Đảng và Nhà nước, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thứ sáu, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền./.