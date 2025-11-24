Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ để hạ lãi suất

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá 5 năm qua, ngành ngân hàng đã kịp thời hoàn thiện và có đột phá thể chế về tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hợp lý, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Ngành cũng cơ cấu mạnh mẽ lại hệ thống với việc hoàn thành chuyển giao bắt buộc 04 ngân hàng thương mại yếu kém và đang khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý 01 ngân hàng thương mại. Ngân hàng luôn tiên phong chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo, phát triển dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan hoàn thành sớm đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy. Các phong trào thi đua thực chất, đạt hiệu quả.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương các ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần đã luôn đồng hành với đất nước, nhân dân trong những lúc khó khăn; chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương 64.690 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành ngân hàng - là những tấm gương sáng, những hạt nhân nòng cốt tạo sức lan tỏa và động lực mạnh mẽ thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước của ngành nói riêng và phong trào thi đua yêu nước nói chung ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững.

Theo Thủ tướng, chúng ta đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc chưa từng có trên phạm vi toàn cầu; sự bùng nổ của khoa học công nghệ, cùng với những thách thức ngày càng hiện hữu về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh truyền thống và phi truyền thống...

Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định và người dân phải được thụ hưởng, ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Để đạt được 2 mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và 2045, chúng ta đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo. Trong bối cảnh đó, ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền, ngành ngân hàng cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thi đua với các ngành khác, thi đua với các đơn vị trong ngành, thi đua giữa các cá nhân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao cho ngành và mỗi đơn vị trực thuộc.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ về thi đua – yêu nước đã được ngành ngân hàng xác định, Thủ tướng nêu một số định hướng quan trọng: "Kiến tạo - đồng hành – chia sẻ - linh hoạt – vì dân – hiệu quả, góp phần ổn định, phát triển đất nước, người dân được thụ hưởng thành quả".

Theo đó, cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai hiệu quả, sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua phải gắn liền với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của ngành, của mỗi cơ quan, đơn vị. Chú trọng xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ ngân hàng "cần - kiệm - liêm - chính - chí công vô tư". Tập trung chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chuẩn hóa hoạt động với chất lượng ngày càng cao, tiệm cận với các nước trên thế giới. Tiếp tục đi đầu, đóng góp tích cực cho chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng thi đua giữ kỷ luật kỷ cương, thi đua đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, thi đua để tạo dòng vốn đa dạng hơn, thi đua để củng cố niềm tin của nhân dân, thi đua vì sự phát triển chung của đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục đoàn kết, thống nhất, "một mục tiêu, một đội ngũ", "đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác mang lại lợi ích, trao đổi mang lại lòng tin"; tăng cường giám sát, kiểm tra, không để xảy ra sơ sẩy; hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên; tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ để hạ lãi suất, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế; phối hợp đồng bộ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, hai chính sách này hỗ trợ, nâng đỡ lẫn nhau.



